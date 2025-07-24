Фон дер Ляєн вимагає від Зеленського пояснень щодо обмежень для НАБУ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вимагає пояснень від президента України Володимира Зеленського щодо закону, який обмежує повноваження і незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), повідомляє AFP.

"Президентка фон дер Ляєн висловила свою серйозну стурбованість щодо наслідків поправок і попросила український уряд надати пояснення", - повідомив у середу, 23 липня, речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

Він додав, що повага до верховенства права та боротьба з корупцією "є ключовими елементами Європейського Союзу". "Від України, як країни-кандидата, очікують повного дотримання цих стандартів. Компромісу бути не може", - наголосив речник.

Єврокомісар: Фінансова допомога Україні залежить від реформ і прозорості

Коментуючи останні події довкола НАБУ і САП, віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс наголосив, що ці органи "мають вирішальне значення для порядку денного реформ України, і вони повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості".

"Наша нинішня фінансова допомога Україні залежить від прозорості, судових реформ (та - Ред.) демократичних урядів. Те саме стосується шляху України до вступу до ЄС, який також вимагатиме потужного потенціалу для боротьби з корупцією", - сказав він у коментарі Financial Times.

Макрон і Кошта застерігали Зеленського від обмежень для НАБУ - FT

За даними видання, цього тижня президент Франції Еммануель Макрон та президент Європейської ради Антоніу Кошта розмовляли з Володимиром Зеленським, закликавши його переглянути законодавчі зміни щодо незалежності антикорупційних органів.

Також джерела FT стверджують, що пізно ввечері у вівторок, 22 липня, віцепрем'єр з питань європейської інтеграції Тарас Качка та інші українські високопосадовці почали телефонувати та надсилати текстові повідомлення західним дипломатам, щоб спробувати виправдати позицію Києва та розвіяти їхні побоювання щодо концентрації влади президентом.

Зеленський схвалив обмеження повноважень НАБУ та САП

Напередодні, незважаючи на протести, що відбулися у низці міст України, президент Володимир Зеленський підписав скандальний закон, що передбачає обмеження повноважень НАБУ та САП. "Керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури", - так коментували в НАБУ цю законодавчу ініціативу.

Неочікуваному ухваленню Верховною Радою і підписанню цього закону, що відбулося нетипово швидко протягом вівторка, передували численні обшуки Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань і Офісу генерального прокурора в НАБУ і САП.

Вони завершилися низкою підозр і затримань працівників антикорупційних органів. Одному з них закидають державну зраду. Українська влада стверджує, що останні події довкола НАБУ спрямовані на "нейтралізацію російського впливу" на Бюро. У НАБУ заявили, що розслідування щодо їхнього співробітника не є приводом до знищення антикорупційної інфраструктури в країні.