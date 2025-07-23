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АНАЛІТИКА

Незаконне збагачення: НАБУ і САП завершили розслідування справи щодо майна керівника АМКУ

17:43 23.07.2025 |

Політика

 

Антикорупційні органи відкрили для ознайомлення матеріали у справі за підозрою чинного керівника Антимонопольного комітету України у недекларуванні майна Павла Кириленка та його дружини Алли - у пособництві в незаконному збагаченні.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Кириленко не вказав у своїй декларації за 2024 рік 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини, зокрема:

* 6 квартир у Києві та Ужгороді;

* житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;

* 2 гаражні бокси;

* 6 паркомісць;

* 3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

* автомобіль BMW X3.
За матеріалами: Економічна правда
 

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