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Незаконне збагачення: НАБУ і САП завершили розслідування справи щодо майна керівника АМКУ
17:43 23.07.2025 |
Антикорупційні органи відкрили для ознайомлення матеріали у справі за підозрою чинного керівника Антимонопольного комітету України у недекларуванні майна Павла Кириленка та його дружини Алли - у пособництві в незаконному збагаченні.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Кириленко не вказав у своїй декларації за 2024 рік 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини, зокрема:
* 6 квартир у Києві та Ужгороді;
* житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;
* 2 гаражні бокси;
* 6 паркомісць;
* 3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
* автомобіль BMW X3.
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