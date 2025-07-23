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Українська делегація перед зустріччю з делегацією РФ зустрілась з Ердоганом, його радником та главою МЗС - Умєров
17:24 23.07.2025 |
Українська делегація скоординувала позиції з турецькими партнерами напередодні подальших перемовин у Стамбулі, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, голова української делегації для перемовин з російською стороною.
На своїй сторінці у Facebook він написав, що разом із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком вони провели важливу зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
"Вдячні Туреччині та особисто президенту Ердогану за сприяння в організації майданчика для переговорного процесу і активну роль Туреччини у досягненні справедливого та сталого миру для України. Туреччина продовжує відігравати вагому роль у міжнародних зусиллях, спрямованих на припинення війни. Скоординували позиції з турецькими партнерами напередодні подальших перемовин у Стамбулі", - зазначив Умєров.
Він наголосив, що Україна цінує послідовну політичну і безпекову підтримку з боку Туреччини, яка триває з 2014 року. Також секретар РНБО підкреслив, що Турецька Республіка незмінно виступає за суверенітет і територіальну цілісність України та послідовно заявляє про це на всіх міжнародних майданчиках.
"Мали також зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та старшим радником президента Турецької Республіки Акіфом Чагатаєм Киличем", - зазначив він.
Також сторони говорили про безпекову ситуацію та нашу співпрацю в оборонній сфері.
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