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АНАЛІТИКА

Єврокомісар Домбровскіс відреагував на закон про НАБУ і САП: нагадав про фінансову допомогу

 

Єврокомісар із питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс, який курує фінансову допомогу Україні, в коментарі Financial Times назвав НАБУ і САП "вкрай важливими для програми реформ України".

За його словами, ці органи "повинні працювати незалежно, аби боротися з корупцією та зберігати довіру громадськості".

Він також недвозначно пов'язав подальше фінансування з дотриманням демократичних стандартів.

"Наша нинішня фінансова допомога Україні залежить від прозорості, судових реформ і демократичного врядування. Те саме стосується шляху України до вступу в ЄС, який також потребуватиме потужного потенціалу для боротьби з корупцією", - сказав Домбровскіс.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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