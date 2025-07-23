Очільниця АРМА підтримала законопроєкт про НАБУ та САП

Голова АРМА Олена Дума підтримала законопроєкт про НАБУ та САП.

"Держава здійснила вірні кроки. В країні наводиться лад. Підтримую законопроєкт 12414", - написала вона у Telegram.

"Антикорупційна інфраструктура працюватиме без російських впливів - від цього треба все очистити. Державні, антикорупційні, правоохоронні органи мають бути єдині і працювати в синергії", - зазначила Дума.

"У 2023 році я очолила орган, який мав максимально негативну репутацію. Ми стикнулися з повною відсутністю міжнародної технічної допомоги та заблокованим управлінням російських корпоративних прав", - пише вона.

"Потім розпочалося протягування окремими особами псевдореформи АРМА, незважаючи на те, що моя команда вже запровадила прозорі правила та процедури, а урядовий законопроєкт був готовий", - зазначає очільниця агентства.

"Цю псевдореформу просували всім знайомі обличчя, які завжди використовували міжнародних партнерів, не надаючи їм правдиву інформацію, підставляючи Україну та формуючи з неї образ "корумпованої держави". Для чого? Щоб виділяли більше коштів саме на них", - переконана вона.

Дума зазначає, що АРМА є незмінною частиною антикорупційної інфраструктури України, створеною на вимогу ЄС та міжнародних партнерів. Агентство виконує свою місію, незважаючи на всі спроби дискредитації.

"Зараз українська правоохоронна та антикорупційна системи є сильнішими, ніж будь-коли, і я впевнена, що справжня справедливість та верховенство права переможуть усі маніпуляції та підміни понять", - заявила Дума.

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