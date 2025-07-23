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Зеленський зустрівся із керівниками антикорупційних органів на тлі протестів: Чуємо, що каже суспільство
12:35 23.07.2025 |
Президент Володимир Зеленський зустрівся із керівниками антикорупційних, а також інших правоохоронних органів на тлі протестів проти закону щодо обмеження незалежності НАБУ і САП.
Про це він повідомив у соцмережах.
На зустрічі, зокрема, були присутні очільники Служби безпеки, Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства із запобігання корупції, Державного бюро розслідувань та Міністерства внутрішніх справ.
Глава держави заявив, що «чує, що каже суспільство» та бачить очікування людей від державних інституцій. Тож Зеленський спільно із керівниками органів обговорив необхідні рішення, які, за його словами, дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності та зняти загрози.
«Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо. Домовились, що наступного тижня буде глибока робоча зустріч щодо плану загальних дій. А за два тижні має бути готовий спільний план - які кроки потрібні та будуть реалізовані, щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання, дати більше справедливості й реально захистити інтереси українського суспільства», - додав президент.
Зеленський наголосив, що спільним ворогом є росія, а тому захист Української держави передбачає «достатню силу правоохоронної та антикорупційної систем, а отже - реальне відчуття справедливості».
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