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У Раді підготують подання до Конституційного Суду для скасування закону щодо НАБУ і САП — Железняк
11:58 23.07.2025 |
Верховна Рада підготує подання до Конституційного суду України для скасування закону №12414, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, уже були такі прецеденти, коли «відміняли закон через порушення - тут якраз влада прям максимально брудно вела його через зал, тож є багато матеріалу».
Аби далі подати звернення до Конституційного Суду, необхідно зібрати 45 підписів народних депутатів. За словами Железняка, це буде непросто.
Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, який фактично ліквідував незалежність НАБУ і САП. Зокрема він передбачає таке:
* генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;
* має право давати обов'язкові письмові вказівки детективам НАБУ і в разі їхнього невиконання змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;
* може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;
* сам вирішує спори про підслідність;
* самостійно підписує підозри топпосадовцям;
* керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів - це вирішує тільки генпрокурор.
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