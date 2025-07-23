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Аварія винищувача Mirage-2000: Ігнат прокоментував ситуацію
10:30 23.07.2025 |
Керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив інформацію щодо катастрофи винищувача Mirage-2000, який Україна отримала від Франції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
Ігнат підкреслив, що пілот, який керував французьким винищувачем, впорався з кризовою ситуацією.
"Пілот Mirage-2000 грамотно спрацював у кризовій ситуації, літак врятувати уже було неможливо, втім льотчик зробив усе, аби спрямувати борт у безпечне місце, подалі від населеного пункту", - пояснив він.
Очільник Повітряних сил закликав не вдаватися до передчасних висновків щодо аварії винищувача.
"З технікою у небі таке трапляється, причини з'ясують. Подібні події не є рідкістю в світовій практиці. Головне - живий-здоровий, і без наслідків на землі", - підсумував він.
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