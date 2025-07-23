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Голова СБУ про прийняття законопроєкту щодо САП та НАБУ: це повернення до Конституції
09:10 23.07.2025 |
Голова Служби безпеки України Василь Малюк вважає поверненням до Конституції прийняття Верховною Радою законопроєкту №12414, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
"Ми в правовій державі з вами живемо? Ну, питання.... В правовій. Основний закон який? Конституція. Ніхто нікого не ліквідував. Я не депутат і не законотворець. Те, що вони голосували - то питання до нардепів і краще запитати у них, це буде правильно і логічно, вони дадуть якісь деталі", - сказав Малюк на брифінгу у вівторок в Києві.
Разом з тим, він додав: "Наскільки я розумію... це просто повернення до Конституції. САП і НАБУ не ліквідовані, вони продовжують існувати і продовжують якісно працювати. Вони незалежні, але є генеральний (прокурор). І по Конституції - один в країні, не може бути якогось дубляжа в цьому питанні".
Він висловив думку про це, що саме цим і керувалися депутати Ради, приймаючи відповідний законопроєкт.
"І робилося це як раз для посилення якогось і, можливо, я думаю, для балансу і противаг, контролю, недопущення того, щоб раптом ультимативно орган не перетворився в якогось монстра", - зазначив він.
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