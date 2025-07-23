Фінансові новини
- |
- 23.07.25
- |
- 03:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврокомісарку Кос не переконали пояснення Києва щодо дій проти НАБУ і САП
23:57 22.07.2025 |
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос розповіла про розмови з премʼєркою України Юлією Свириденко та віцепремʼєром Тарасом Качкою після рішення парламенту щодо обмеження антикорупційних відомств.
Про це, як пише "Європейська правда", вона написала на Х.
Кос заявила, що у вівторок мала "відверту розмову" з Юлією Свириденко та віцепремʼєром з питань європейської інтеграції Тарасом Качкою.
"Висловила серйозну стурбованість останніми подіями у сфері верховенства права, особливо змінами, внесеними до законів про НАБУ та САП", - наголосила єврокомісарка.
Вона додала, що Єврокомісія "продовжить співпрацю з Україною щодо необхідних реформ у сфері верховенства права та прогресу на її шляху до ЄС".
Перед цим Качка розповів, що в розмові з Мартою Кос запевнив її: Україна не відвертається від принципів верховенства права та антикорупційних реформ.
Ухвалений Верховною радою у вівторок закон №12414 передбачає, що НАБУ і САП стають залежними від рішень генерального прокурора.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський підписав закон, що вбиває незалежність НАБУ і САП, попри попередження з ЄС
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісарка Кос відреагувала на ухвалення Радою скандального закону щодо НАБУ і САП
|Рада обмежила незалежність НАБУ та САП
|Transparency International Ukraine закликає Раду не підтримувати законопроєкт №12414 після поправок щодо роботи САП та НАБУ
|Законопроєкт № 12414 несе пряму загрозу втрати незалежності САП та НАБУ – заява антикорупційних органів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Зеленський підписав закон, що вбиває незалежність НАБУ і САП, попри попередження з ЄС
|Єврокомісарку Кос не переконали пояснення Києва щодо дій проти НАБУ і САП
|Качка спробував переконати ЄС, що закон про «вбивство» НАБУ не шкодить євроінтеграції
|Свириденко про корупцію в Україні: Ця проблема перебільшується
|Очільники СБУ, ОГП і ДБР обговорили події навколо НАБУ з представниками G7
|Американська торговельна палата закликає Зеленського до вето на закон про позбавлення незалежності НАБУ/САП
|Єврокомісарка Кос відреагувала на ухвалення Радою скандального закону щодо НАБУ і САП
Бізнес
|Microsoft припинила залучати китайських інженерів до підтримки хмарних сервісів Пентагону
|В Індії анонсували виробництво власних напівпровідникових чипів
|WSJ: Альтман з OpenAI витіснив Маска і став новим фаворитом Трампа у перегонах ШІ
|Новий гравець на ринку супутникового зв’язку: SES поглинула Intelsat
|Telegram створює філію в Росії - ЗМІ
|США призупинили угоду ОАЕ щодо закупівлі чипів NVIDIA через побоювання витоку технологій до Китаю
|Uber інвестує $300 млн у Lucid для запуску 20 000 роботаксі