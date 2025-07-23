Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісарку Кос не переконали пояснення Києва щодо дій проти НАБУ і САП

 

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос розповіла про розмови з премʼєркою України Юлією Свириденко та віцепремʼєром Тарасом Качкою після рішення парламенту щодо обмеження антикорупційних відомств.

Про це, як пише "Європейська правда", вона написала на Х.

Кос заявила, що у вівторок мала "відверту розмову" з Юлією Свириденко та віцепремʼєром з питань європейської інтеграції Тарасом Качкою.

"Висловила серйозну стурбованість останніми подіями у сфері верховенства права, особливо змінами, внесеними до законів про НАБУ та САП", - наголосила єврокомісарка.

Вона додала, що Єврокомісія "продовжить співпрацю з Україною щодо необхідних реформ у сфері верховенства права та прогресу на її шляху до ЄС".

Перед цим Качка розповів, що в розмові з Мартою Кос запевнив її: Україна не відвертається від принципів верховенства права та антикорупційних реформ.

Ухвалений Верховною радою у вівторок закон №12414 передбачає, що НАБУ і САП стають залежними від рішень генерального прокурора.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7653
  0,0541
 0,13
EUR
 1
 48,8654
  0,0747
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3804  0,01 0,02 41,9432  0,01 0,03
EUR 48,4448  0,17 0,35 49,1252  0,15 0,31

Міжбанківський ринок на вчора, 12:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,03 0,08 41,7800  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес