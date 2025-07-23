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Свириденко про корупцію в Україні: Ця проблема перебільшується
23:52 22.07.2025 |
Нова прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко вважає, що в українському суспільстві проблему корупції «перебільшують й надмірно акцентують».
Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg.
Очільниця українського уряду розповіла про опитування, згідно з якими, попри те, що переважна більшість вважає корупцію поширеним явищем, набагато менше людей стикалися з нею.
«Чесно кажучи, в українському суспільстві та певних соціальних групах ця проблема перебільшується і надмірно акцентується», - сказала прем'єрка.
Водночас вона додала, що зовнішні спостерігачі «оцінюють Україну за іншими критеріями».
Свириденко також прокоментувала відмову уряду затвердити кандидата на посаду голови Бюро економічної безпеки, чого вимагали МВФ та Європейська комісія, попри те, що кандидат був схвалений відбірковою комісією.
Прем'єр-міністерка зазначила: «уряд діяв відповідно до встановлених процедур: ми отримали кандидатуру від відбіркової комісії, проголосували колегіально і направили рішення назад до комісії».
Нагадаємо, 7 липня стало відомо, що Кабмін фактично відхилив кандидатуру Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ через дані, отримані від СБУ. При цьому сама конкурсна комісія дізналася про це із соцмереж.
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