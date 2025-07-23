Очільники СБУ, ОГП і ДБР обговорили події навколо НАБУ з представниками G7

Представники держав «Групи семи» 22 липня зустрілися з генеральним прокурором України Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком і директором Державного бюро розслідувань Олексієм Сухачовим. Як повідомив генпрокурор, серед тем обговорення були й події навколо Національного антикорупційного бюро.

«Обговорили низку питань: від викорінення корупції і реформи правоохоронних органів, до боротьби з ворогом на передовій і всередині країни - з агентами РФ. Наші міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання: і щодо роботи правоохоронних органів України в цілому, і щодо нещодавньої спецоперації по нейтралізації російського впливу на НАБУ», - написав високопосадовець у телеграмі.

Посли держав «Групи семи» про свої враження від зустрічі з представниками ОГП, СБУ та ДБР ще не повідомляли.

21 липня посли країн «Групи семи» висловили стурбованість подіями навколо Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), під час яких Служба безпеки України заявила про викриття імовірного агента російської ФСБ.

«Ми всі маємо спільне зобов'язання підтримувати прозорість, незалежні інституції та належне урядування, і ми цінуємо наші партнерства в Україні для спільної боротьби з корупцією», - йшлося в спільній заяві дипломатів.

Комісарка Євросоюзу з питань розширення Марта Кос розкритикувала ухвалення законопроєкту щодо Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 22 липня. «Серйозно занепокоєна сьогоднішнім голосуванням у Раді. Знищення ключових запобіжників, які захищають незалежність НАБУ, є серйозним кроком назад», - написала Кос. Єврокомісарка вказала на те, що незалежні органи на кшталт НАБУ та САП є критично важливими для вступу України до Євросоюзу.