Антикорупційні органи звернулися до ЄС, американських партнерів та МВФ в зв'язку із ситуацією довкола НАБУ і САП – директор НАБУ

Антикорупційні органи України звернулися до Європейського союзу, американських партнерів, Міжнародного валютного фонду, низки міжнародних інституцій щодо ситуації із втратою незалежності Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційною прокуратурою (САП), зазначає директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос.

"Ми вже звернулися до низки міжнародних інституцій, до Європейського союзу, до американських партнерів, до посольств, до Міжнародного валютного фонду", - сказав директор НАБУ на брифінгу у вівторок.

За його словами, протягом голосування у Верховній Раді за відповідний законопроєкт також була комунікація з міжнародними партнерами.