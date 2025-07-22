ЄС не розглядає можливість призупинки фінансування України через проблеми з НАБУ і САП

Європейський Союз наразі не збирається піднімати питання щодо призупинення фінансової допомоги Україні через дії української влади щодо НАБУ та САП.

Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди", заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

"Наразі це питання не обговорюється", - заявив Мерсьє "ЄвроПравді".

Він пояснив, що, коли йдеться про фінансову підтримку, яку надає ЄС Україні, існує низка систем рішень та механізмів контролю, які теоретично можуть бути застосовані.

"Отже, запобіжні механізми існують. Але побачимо, чи ми взагалі колись до цього дійдемо", - сказав речник Єврокомісії.