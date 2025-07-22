Фінансові новини
- |
- 22.07.25
- |
- 14:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Канада виділить $15 млн на ремонт танків для України
13:59 22.07.2025 |
Міністр оборони Канади Девід Макгінті оголосив про виділення додаткових 20 мільйонів канадських доларів ($14,6 мільйона) на підтримку обслуговування танків Leopard 2 для України.
Про це він сказав під час засідання Контактної групи з питань оборони України в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу канадського Міноборони.
Під час засідання у форматі "Рамштайн" Макгінті оголосив, що Канада виділить додаткові 20 мільйонів канадських доларів на підтримку центру технічного обслуговування та ремонту танків Leopard 2 у Польщі.
"Ці кошти виділяються з бюджету Канади на військову допомогу Україні на 2025-2026 роки", - уточнює оборонне відомство країни.
Міністр також підтвердив оголошене в червні премʼєр-міністром Канади Марком Карні виділення ще 2 мільярдів канадських доларів ($1,48 мільярда) на військову допомогу Україні.
Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Канада оголосила про виділення Україні військової допомоги на загальну суму 6,5 мільярда канадських доларів.
Нагадаємо 21 липня у засіданні "Рамштайн", що починає 50-денну кампанію з озброєння України, взяли участь 52 держави.
Під час засідання стало відомо, що США та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п'яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні надійти на поле бою якомога швидше.
Також Велика Британія та Німеччина започаткували спільний проєкт, який дозволить надати Україні 220 тисяч снарядів для німецької зенітної системи Gepard, також обидві держави профінансують постачання на поле бою сучасних безпілотників.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Transparency International Ukraine закликає Раду не підтримувати законопроєкт №12414 після поправок щодо роботи САП та НАБУ
|Законопроєкт № 12414 несе пряму загрозу втрати незалежності САП та НАБУ – заява антикорупційних органів
|Посли G7 заявили про «серйозне занепокоєння» через події в НАБУ та хочуть зустрічі з урядом
|Спецоперація з потрійним дном. Чому СБУ прийшла з обшуками в НАБУ та САП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|ЄС не розглядає можливість призупинки фінансування України через проблеми з НАБУ і САП
|Лідер «Батьківщини» Тимошенко назвала світлим днем в Раді обмеження незалежності НАБУ/САП
|ЄС занепокоєний подіями навколо НАБУ та САП - заява
|Рада обмежила незалежність НАБУ та САП
|Канада виділить $15 млн на ремонт танків для України
|Литовська кампанія Radarom! придбала для України понад дві тисячі дронів
Бізнес
|WSJ: Альтман з OpenAI витіснив Маска і став новим фаворитом Трампа у перегонах ШІ
|Новий гравець на ринку супутникового зв’язку: SES поглинула Intelsat
|Telegram створює філію в Росії - ЗМІ
|США призупинили угоду ОАЕ щодо закупівлі чипів NVIDIA через побоювання витоку технологій до Китаю
|Uber інвестує $300 млн у Lucid для запуску 20 000 роботаксі
|Будівництво на автопілоті: стартап Bedrock отримав $80 млн на роботизацію техніки
|OpenAI запускає ChatGPT Agent: ШІ нового покоління, що зможе відповідати на вашу пошту