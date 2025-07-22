Литовська кампанія Radarom! придбала для України понад дві тисячі дронів

Литовська кампанія Radarom!, яка в лютому цього року об'єднала литовський народ і компанії для надання допомоги Україні, придбала для українських Сил оборони понад дві тисячі дронів.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначається, загальна сума допомоги, яку вдалося зібрати завдяки цій кампанії, вже перевищила 4,4 млн євро, а українським захисникам постачаються тисячі безпілотних літальних апаратів.

За останніми даними, загалом було придбано 2 тисячі 609 дронів, а також внесено аванс за ще 320 литовських дронів. На виробництво литовських дронів вже витрачено 2,6 млн євро, а на обладнання для українських виробників - 1,7 млн євро.

"Завдяки людям і компаніям Литви ми можемо зробити свій внесок у захист України, і це найголовніше. З першого дня кампанії ми тримаємо руку на пульсі, постійно стежимо за ходом процесу і звітуємо громадськості про те, як використовуються пожертви. Довіра - наша найвища цінність, тому ми зобов'язані діяти відповідально та прозоро", - заявила генеральна директорка LRT Моніка Гарбачяускайте-Будріене.

Дві третини всієї допомоги було виділено на литовське виробництво, а решта - на закупівлю українських дронів та обладнання. Спочатку переважали дрони українських виробників, оскільки процес їх постачання був швидшим, але зараз вже помітні результати роботи литовських виробників.

Третя кампанія Radarom! була організована LRT у співпраці з Blue / Yellow, Laisvės TV та Stiprūs kartu з 3 по 24 лютого. Під час кампанії жителі та компанії Литви пожертвували понад 5 млн євро.

Також писали, що з 14 липня в Литві стартує двомісячна благодійна кампанія Dronaton, ініційована неурядовою організацією Blue/Yellow, мета якої - зібрати 1 млн євро на закупівлю дронів для українських захисників.