Німеччина та Норвегія профінансують посилення ППО України

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере після зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом (Friedrich Merz) у понеділок, 21 липня, підтвердив, що їхні країни спільно профінансують зміцнення протиповітряної оборони (ППО) України.

Стере заявив, що Норвегія готова зробити "значний фінансовий внесок" в обороноздатність України.

Мерц додав, що Німеччина та Норвегія хочуть в майбутньому тісніше співпрацювати в сфері безпеки та озброєнь у зв'язку з російською воєнною загрозою. "Наша співпраця в сфері закупівель, експлуатації, навчання й технічного обслуговування сучасних підводних човнів встановлює нові стандарти", - сказав він. За його словами, країни мають намір "разом стати світовими лідерами" в сфері "стратегічних технологій". "Норвегія робить ключовий внесок, наприклад, у забезпечення незалежного доступу Європи до космосу", - додав канцлер.

Пісторіус: Україна має швидше отримати п'ять систем ППО Patriot

Того ж дня на зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) пообіцяв сприяти, щоб Україна якомога швидше отримала п'ять додаткових систем ППО Patriot.

Німеччина раніше взяла на себе зобов'язання передати Україні дві додаткові системи. Спочатку планувалося, що вона придбає їх за ціною близько мільярда євро кожна в США і доставить їх безпосередньо в Україну. Однак пізніше стало відомо, що Україна отримає дві системи з запасів німецьких збройних сил (Бундесверу), а ФРН пізніше отримає заміну зі США.

Раніше президент України Володимир Зеленський казав, що Норвегія готова оплатити одну систему ППО Patriot для України.