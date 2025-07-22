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АНАЛІТИКА

Дрони атакували в Росії виробника сировини для вибухівки

 

У Самарській області РФ у ніч проти вівторка, 22 липня, дрони атакували Новокуйбишевську нафтохімічну компанію.

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко, це одне з найбільших у Росії підприємств у сфері газопереробки та нафтохімії. Воно входить до виробничого ланцюга військово-промислового комплексу РФ.

На підприємстві виготовляють сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетичний етиловий спирт, пара-трет-бутилфенол.

"Ці компоненти застосовуються у виробництві тротилу, гексогену, тетрилу та інших типів вибухівки. Саме вони використовуються для спорядження артилерійських снарядів, авіаційних бомб, касетних боєприпасів і ракет", - написав Коваленко у Telegram.

Україну вночі атакували 42 дрони

Росія вночі 22 липня запустила по Україні 42 дрони. Сили протиповітряної оборони збили 26 на півдні та сході країни, ще сім були локаційно втрачені.

"Зафіксовано влучання дев'яти дронів у трьох локаціях, падіння збитих (уламки) на трьох локаціях", - повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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