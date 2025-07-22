Фінансові новини
- |
- 22.07.25
- |
- 14:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський: делегацію України для переговорів із РФ у Туреччині очолить Умєров
12:47 22.07.2025 |
Президент Володимир Зеленський у вівторок, 22 липня, заслухав доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова щодо майбутньої зустрічі з Росією у Туреччині.
Про це український лідер повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".
У вівторок, 22 липня, Зеленський провів нараду щодо необхідних Україні результатів переговорної роботи.
Умєров доповів йому про виконання домовленостей другої зустрічі з російською стороною в Стамбулі та домовленість про нову зустріч найближчим часом.
Зеленський зазначив, що доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною, яку очолить Умєров.
За його словами, у склад делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу президента.
"Україна готова працювати максимально продуктивно заради звільнення наших людей з полону та повернення викрадених дітей, а також припинення вбивств і заради підготовки зустрічі лідерів для реального завершення цієї війни", - заявив він.
Зеленський також зазначив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак доповів йому про координацію дипломатичної роботи України з партнерами у Європі та Сполучених Штатах.
21 липня Зеленський заявив, що представники України готуються до наступного раунду зустрічі з Росією у Туреччині в середу, 23 липня.
Українська сторона раніше озвучила порядок денний наступної зустрічі: повернення військовополонених, повернення викрадених Росією дітей та підготовка зустрічі на рівні лідерів
Останній раунд російсько-українських переговорів у Стамбулі відбувся 2 червня. На ньому Росія передала Україні свій меморандум із переліком завідомо неприйнятних ультиматумів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Transparency International Ukraine закликає Раду не підтримувати законопроєкт №12414 після поправок щодо роботи САП та НАБУ
|Законопроєкт № 12414 несе пряму загрозу втрати незалежності САП та НАБУ – заява антикорупційних органів
|Посли G7 заявили про «серйозне занепокоєння» через події в НАБУ та хочуть зустрічі з урядом
|Спецоперація з потрійним дном. Чому СБУ прийшла з обшуками в НАБУ та САП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|ЄС не розглядає можливість призупинки фінансування України через проблеми з НАБУ і САП
|Лідер «Батьківщини» Тимошенко назвала світлим днем в Раді обмеження незалежності НАБУ/САП
|ЄС занепокоєний подіями навколо НАБУ та САП - заява
|Рада обмежила незалежність НАБУ та САП
|Канада виділить $15 млн на ремонт танків для України
|Литовська кампанія Radarom! придбала для України понад дві тисячі дронів
Бізнес
|WSJ: Альтман з OpenAI витіснив Маска і став новим фаворитом Трампа у перегонах ШІ
|Новий гравець на ринку супутникового зв’язку: SES поглинула Intelsat
|Telegram створює філію в Росії - ЗМІ
|США призупинили угоду ОАЕ щодо закупівлі чипів NVIDIA через побоювання витоку технологій до Китаю
|Uber інвестує $300 млн у Lucid для запуску 20 000 роботаксі
|Будівництво на автопілоті: стартап Bedrock отримав $80 млн на роботизацію техніки
|OpenAI запускає ChatGPT Agent: ШІ нового покоління, що зможе відповідати на вашу пошту