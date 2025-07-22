Зеленський: делегацію України для переговорів із РФ у Туреччині очолить Умєров

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 22 липня, заслухав доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова щодо майбутньої зустрічі з Росією у Туреччині.

Про це український лідер повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

У вівторок, 22 липня, Зеленський провів нараду щодо необхідних Україні результатів переговорної роботи.

Умєров доповів йому про виконання домовленостей другої зустрічі з російською стороною в Стамбулі та домовленість про нову зустріч найближчим часом.

Зеленський зазначив, що доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною, яку очолить Умєров.

За його словами, у склад делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу президента.

"Україна готова працювати максимально продуктивно заради звільнення наших людей з полону та повернення викрадених дітей, а також припинення вбивств і заради підготовки зустрічі лідерів для реального завершення цієї війни", - заявив він.

Зеленський також зазначив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак доповів йому про координацію дипломатичної роботи України з партнерами у Європі та Сполучених Штатах.

21 липня Зеленський заявив, що представники України готуються до наступного раунду зустрічі з Росією у Туреччині в середу, 23 липня.

Українська сторона раніше озвучила порядок денний наступної зустрічі: повернення військовополонених, повернення викрадених Росією дітей та підготовка зустрічі на рівні лідерів

Останній раунд російсько-українських переговорів у Стамбулі відбувся 2 червня. На ньому Росія передала Україні свій меморандум із переліком завідомо неприйнятних ультиматумів.