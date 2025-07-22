Посадовець СБУ вимагав 300 тисяч доларів: НАБУ завершило слідство

Слідчі завершили досудове розслідування щодо співробітника Служби безпеки України, якого звинувачують у вимаганні 300 тисяч доларів хабаря.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

НАБУ і САП відкрили матеріали справи за підозрою начальника сектору Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та ще двох осіб.

Начальник, за версією слідства, вимагав 300 тис дол у особи стосовно якої здійснював оперативний супровід у справі щодо організації незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних.

За гроші обіцяв знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти. У разі відмови погрожував вжити заходів для притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями.

Після одержання частини неправомірної вигоди у сумі 72 тис дол зловмисникам повідомили про підозру.

