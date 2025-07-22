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Нідерланди зроблять значний внесок у постачання Україні американських систем Patriot – міністр
09:33 22.07.2025 |
Нідерланди зроблять значний внесок у постачання американських систем протиповітряної оборони Patriot, заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс після зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).
За його словами, деталі будуть опрацьовані найближчим часом.
«Ми також посилюємо нашу підтримку протиповітряної оборони: боєприпаси для F16, засоби для протидії безпілотникам, радари», - написав він у соцмережі Х.
Міністр оборони України Денис Шмигаль та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі у форматі «Рамштайн» 21 липня повідомили, що найкритичнішою потребою України є закупівля систем протиповітряної оборони та боєприпасів до них.
14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.
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