Нідерланди зроблять значний внесок у постачання Україні американських систем Patriot – міністр

Нідерланди зроблять значний внесок у постачання американських систем протиповітряної оборони Patriot, заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс після зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).

За його словами, деталі будуть опрацьовані найближчим часом.

«Ми також посилюємо нашу підтримку протиповітряної оборони: боєприпаси для F16, засоби для протидії безпілотникам, радари», - написав він у соцмережі Х.

Міністр оборони України Денис Шмигаль та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі у форматі «Рамштайн» 21 липня повідомили, що найкритичнішою потребою України є закупівля систем протиповітряної оборони та боєприпасів до них.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.