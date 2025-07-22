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АНАЛІТИКА

Рютте закликав країни НАТО купувати більше зброї у США для України

 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками онлайн-зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" закликав міністрів оборони країн-членів НАТО купувати у США більше зброї для підтримки України.

Про це повідомила пресслужба НАТО, пише "Європейська правда".

Звертаючись до міністрів оборони, які взяли участь у зустрічі у форматі "Рамштайн", Рютте наголосив на ініціативі, яку він та президент США Дональд Трамп оголосили минулого тижня з метою посилення підтримки України шляхом надання їй додаткових ресурсів США коштом інвестицій союзників у Європі та Канаді.

Генеральний секретар НАТО наголосив, що купуючи більше американської зброї для України, країни НАТО зможуть водночас реалізовувати три ключові завдання, визначені на саміті Альянсу в Гаазі 24-25 червня: збільшення військових витрат, розширення військового виробництва та підтримку України.

Як відомо, 14 липня Трамп під час зустрічі з Рютте у Вашингтоні заявив, що США не постачатимуть зброю Україні безкоштовно - тепер її закупівлю оплачуватимуть європейські країни та Канада.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України заявив, що США та його країна досягли домовленості про надання Україні п'яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні надійти на поле бою якомога швидше.

Тоді ж стало відомо, що Британія та Німеччина започаткували спільний проєкт, який дозволить надати Україні 220 тисяч снарядів для німецької зенітної системи Gepard, також обидві держави профінансують постачання на поле бою сучасних безпілотників.
 

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