Новий раунд перемовин України і РФ заплановано на 23 липня

Тертя зустріч представників України і Росії у Туреччині в рамках переговорного процесу щодо завершення війни запланована на середу, 23 липня, повідомив президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні в понеділок, 21 липня.

За його словами, відповідну інформацію представив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, який очолює українську делегацію на цих перемовинах.

Крім того, Зеленський повідомив, що заплановано ще один обмін полоненими. Більше деталей він пообіцяв надати у вівторок, 22 липня.

Україна хоче говорити про зустріч лідерів, Росія - про меморандум

Раніше у понеділок Зеленський зазначав, що для України порядок денний зустрічі - це питання повернення полонених, повернення депортованих в Росію дітей та підготовка зустрічі лідерів двох країн.

Він також зауважував, що необхідно "більше динаміки" у перемовинах з Росією.

Своєю чергою речник Кремля Дмитро Пєсков у понеділок заявляв, що на зустрічі має відбутися обмін думками стосовно меморандумів України і РФ щодо мирного врегулювання, які наразі "є абсолютно діаметрально протилежними", пише "Интерфакс".

Турецькі ЗМі раніше повідомляли, що зустрічі делегацій України і РФ може відбутися 24-25 липня "на технічному рівні" з обмеженим колом тем.