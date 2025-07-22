Фінансові новини
- |
- 22.07.25
- |
- 01:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Новий раунд перемовин України і РФ заплановано на 23 липня
23:54 21.07.2025 |
Тертя зустріч представників України і Росії у Туреччині в рамках переговорного процесу щодо завершення війни запланована на середу, 23 липня, повідомив президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні в понеділок, 21 липня.
За його словами, відповідну інформацію представив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, який очолює українську делегацію на цих перемовинах.
Крім того, Зеленський повідомив, що заплановано ще один обмін полоненими. Більше деталей він пообіцяв надати у вівторок, 22 липня.
Україна хоче говорити про зустріч лідерів, Росія - про меморандум
Раніше у понеділок Зеленський зазначав, що для України порядок денний зустрічі - це питання повернення полонених, повернення депортованих в Росію дітей та підготовка зустрічі лідерів двох країн.
Він також зауважував, що необхідно "більше динаміки" у перемовинах з Росією.
Своєю чергою речник Кремля Дмитро Пєсков у понеділок заявляв, що на зустрічі має відбутися обмін думками стосовно меморандумів України і РФ щодо мирного врегулювання, які наразі "є абсолютно діаметрально протилежними", пише "Интерфакс".
Турецькі ЗМі раніше повідомляли, що зустрічі делегацій України і РФ може відбутися 24-25 липня "на технічному рівні" з обмеженим колом тем.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Посли G7 заявили про «серйозне занепокоєння» через події в НАБУ та хочуть зустрічі з урядом
ТОП-НОВИНИ
|Спецоперація з потрійним дном. Чому СБУ прийшла з обшуками в НАБУ та САП
|Дії щодо НАБУ і САП свідчать про бажання влади зруйнувати незалежність антикорупційних органів – заява ТІ
|Затримано співробітника найелітнішого закритого підрозділу НАБУ, він - «кріт» ФСБ, а його куратор - заступник керівника охорони Януковича, - СБУ
|Нардепу від забороненої ОПЗЖ Христенку повідомили про підозру у держзраді та впливі на НАБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Посли G7 заявили про «серйозне занепокоєння» через події в НАБУ та хочуть зустрічі з урядом
|У Франції підтвердили готовність розгорнути спільне виробництво зброї з Україною
|Новий раунд перемовин України і РФ заплановано на 23 липня
|Нові справи проти бізнесу погоджуватимуть лише керівники регіональних прокуратур - прем'єрка про законодавчі зміни
|Україна і Франція поглиблюють співпрацю в оборонній промисловості
|Штати ще не підтвердили Німеччині терміни передачі систем Patriot - Мерц
Бізнес
|Telegram створює філію в Росії - ЗМІ
|США призупинили угоду ОАЕ щодо закупівлі чипів NVIDIA через побоювання витоку технологій до Китаю
|Uber інвестує $300 млн у Lucid для запуску 20 000 роботаксі
|Будівництво на автопілоті: стартап Bedrock отримав $80 млн на роботизацію техніки
|OpenAI запускає ChatGPT Agent: ШІ нового покоління, що зможе відповідати на вашу пошту
|Інвестори Meta та Цукерберг досягли угоди на $8 мільярдів про припинення судового процесу
|Функція Xbox «Транслюйте свою гру» тепер доступна і на ПК