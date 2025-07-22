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АНАЛІТИКА

Штати ще не підтвердили Німеччині терміни передачі систем Patriot - Мерц

 

Берлін наразі не отримав підтвердження строків, коли Вашингтон може передати системи Patriot на заміну тим, які ФРН готова надати Україні.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц на спільній з норвезьким колегою Йонасом Гаром Стере пресконференції в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Є загальна обіцянка з боку американського уряду передати нам, Німеччині і Євросоюзу, Patriot, аби ми передали зазначені системи Україні. Ми передаємо та отримуємо заміну. Але ця заміна поки що насправді не забезпечена», - сказав він.

За словами Мерца, ведуться переговори з американською стороною щодо того, коли ця заміна має надійти, деталі обговорюють міністри оборони.

Своєю чергою Стере заявив, що розуміє прагнення Німеччини мати ясність у цьому питанні, і зауважив, що Берлін позиціонує себе як лідера в забезпеченні України додатковими системами ППО.

«Підтримка України є легітимним завданням захисту міжнародного права та права нації на самооборону, але це також про збереження порядку в Європі», - підкреслив він.

Як повідомлялося, Німеччина висловила готовність профінансувати придбання в США двох систем Patriot, щоб передати Україні стільки ж із запасів Бундесверу. Раніше ФРН передала нашій країні три такі системи.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що його країна готова взяти участь у посиленні української системи ППО, зокрема, фінансуючи закупівлю Patriot у США.
 

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