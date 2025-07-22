НАБУ підтвердило, що знало про ризики щодо посадовця, підозрюваного у держзраді. Але доказів нібито не було

Національне антикорупційне бюро України прокоментувало заяви Служби безпеки, у яких ішлося, що керівництво НАБУ знало про ризики щодо свого посадовця, якого затримали за підозрою в державній зраді, але нібито ніяк не відреагувало.

Пояснення ситуації НАБУ виклало в соцмережах.

Там розповіли, що отримали від СБУ інформацію про ризики щодо одного з посадовців НАБУ ще в серпні 2023 року.

Тоді припускали, що той іще до початку своєї роботи в НАБУ у 2012-2015 роках пересилав електронною поштою інформацію про громадян України одному з працівників Управління державної охорони, який після анексії Криму перейшов на бік росії, а з 2020 року почав працювати в російській Федеральній службі охорони.

Після цього НАБУ, мовляв, одразу включилось у встановлення обставин, разом із СБУ організувавши додаткову перевірку. Однак, тоді не виявили доказів, що працівник НАБУ знав про зв'язки представника УДО, якому пересилав інформацію, з російськими спецслужбами.

Як кажуть у НАБУ, відсутність доказів проти працівника НАБУ підтвердив і представник СБУ.

Крім цього, НАБУ пропонувало опитати свого співробітника, щоб вирішити щодо його подальшої служби чи можливої відповідальності. Але СБУ нібито рекомендувала утриматися від будь-яких дій, щоб не завадити їхньому розслідуванню інших зв'язків експрацівника УДО.

Уже в серпні 2024-го СБУ начебто усно повідомила НАБУ, що в розслідуванні справи про державну зраду експрацівника УДО вони не встановили причетності працівника НАБУ.

НАБУ ж, мовляв, просило документального підтвердження перевірки, щоб ухвалити рішення щодо свого працівника. Однак офіційної відповіді Бюро донині не отримало.

Раніше сьогодні СБУ та Офіс генерального прокурора повідомили про затримання працівника закритого підрозділу НАБУ «Д-2», якого підозрюють у шпигунстві для ФСБ.

Він нібито щонайменше 60 разів передавав інформацію з обмеженим доступом колишньому заступникові керівника охорони експрезидента Віктора Януковича Дмитру Іванцову. У СБУ звинуватили керівництво НАБУ в тому, що в Бюро знали про можливі ризики щодо свого працівника, але ніяк не реагували.