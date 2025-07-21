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Британія закликає до «50-денної кампанії» з озброєння України
15:51 21.07.2025 |
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі закликав до "50-денної кампанії" з озброєння України під час головування на зустрічі Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн").
"Паралельно з новою угодою, яка має гарантувати, що Україна отримає все необхідне для самозахисту, президент Трамп також запустив зворотний відлік - 50 днів, аби Путін погодився на мир або зіткнувся з нищівними економічними санкціями. І як члени цієї Контактної групи, ми маємо теж активізуватися в ці 50 днів - забезпечити Україну зброєю на полі бою й допомогти притиснути Путіна до переговорного столу", - сказав він на відкритті зустрічі у понеділок.
Гілі також повідомив, що разом з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом домовився про партнерство в наданні Україні критично важливих ракет ППО.
Він також підкреслив, що в межах Всеосяжного пакету допомоги НАТО Велика Британія передасть Україні ще 40 мільйонів фунтів.
Як повідомлялося, 29-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбудеться онлайн у понеділок, 21 липня під керівництвом Великої Британії та Німеччини. До засідання мали приєднатися генсек НАТО, Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі та міністр оборони США, а також десятки країн Альянсу та партнерів.
Головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг під час свого візиту до Києва 14 липня повідомив, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (форматі "Рамштайн") "відбудеться протягом наступних 10 днів в онлайн-режимі.
Минуле засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 4 червня.
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