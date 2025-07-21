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АНАЛІТИКА

СБУ: заяви про можливе розкриття інформації щодо негласних слідчих дій безпідставні, співробітники СБУ не отримували доступ

14:47 21.07.2025 |

Політика

 

В Службі безпеки України називають безпідставними заяви антикорупційних органів щодо можливого розкриття інформації щодо негласних слідчих дій, оскільки співробітники СБУ не отримували доступ до такої інформації.

"Офіційно повідомляємо: співробітники Служби безпеки України не отримували доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП... Заяви про можливе розкриття представниками СБУ інформації щодо негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і САП, є безпідставними і маніпулятивними", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

Згідно з повідомленням, 21 липня СБУ розпочала комплексну перевірку дотримання законодавства про державну таємницю у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

"Виключно в межах та в спосіб, передбачених законодавством, зокрема ст. 37 Закону "Про державну таємницю", - зазначають в СБУ.

В українській спецслужбі наголошують, що перевірка СБУ не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів в цілому.

"Окремо звертаємо увагу на те, що проведення невідкладних слідчих дій без ухвали суду не є порушенням закону - у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій в рамках розслідувань щодо співпраці з країною-агресором", - йдеться в повідомленні СБУ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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