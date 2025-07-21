Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський змінив послів у низці держав Європи та Канаді

13:35 21.07.2025 |

Політика

 

Президент Володимир Зеленський 21 липня серією указів змінив низку послів України у державах Європи та в Канаді.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, президент звільнив очільників дипмісій у Боснії, Естонії, Італії, Іспанії, Іспанії, Швеції, Кіпрі та Канаді та призначив у деякі з цих країн заміну.

У Боснії та Герцеговині з посади посла було звільнено Василя Кирилича, яку він обіймав за сумісництвом, та призначено Володимира Бачинського. При цьому Кирилич залишається послом у Хорватії.

В Естонії Максима Кононенка замінено Володимиром Боєчком.

Ярослава Мельника було звільнено з посади посла в Італії, а також в Мальті та Сан-Марино. Поки його наступника не призначено. Натомість Мельник став послом у Бельгії.

Руслан Німчинський звільнений з посади посла на Кіпрі, на його місце призначений Сергій Ніжинський.

Андрій Плахотнюк звільнений з посади посла у Швеції, заміна поки не призначена. Натомість Плахотнюк став послом у Канаді замість Юлії Ковалів. Він також буде представником України у Міжнародній організації цивільної авіації.

Ротацію посла здійснено в Іспанії: замість Сергія Погорельцева призначено Юлію Соколовську, а Погорельцев поїде працювати послом у Мексику.

Зеленський заявив, що 21 липня вранці провів нараду з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та командою Офісу президента і призначив 16 послів.

Напередодні десятки керівників дипмісій України за кордоном, що прибули для участі у нараді послів, відвідали Запоріжжя та Запорізьку область.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8194
  0,0680
 0,16
EUR
 1
 48,7907
  0,1837
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3711  0,02 0,05 41,9574  0,04 0,09
EUR 48,2752  0,04 0,08 48,9730  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 16:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,04 0,10 41,8150  0,04 0,09
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес