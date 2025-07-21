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Зеленський змінив послів у низці держав Європи та Канаді
13:35 21.07.2025 |
Президент Володимир Зеленський 21 липня серією указів змінив низку послів України у державах Європи та в Канаді.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Зокрема, президент звільнив очільників дипмісій у Боснії, Естонії, Італії, Іспанії, Іспанії, Швеції, Кіпрі та Канаді та призначив у деякі з цих країн заміну.
У Боснії та Герцеговині з посади посла було звільнено Василя Кирилича, яку він обіймав за сумісництвом, та призначено Володимира Бачинського. При цьому Кирилич залишається послом у Хорватії.
В Естонії Максима Кононенка замінено Володимиром Боєчком.
Ярослава Мельника було звільнено з посади посла в Італії, а також в Мальті та Сан-Марино. Поки його наступника не призначено. Натомість Мельник став послом у Бельгії.
Руслан Німчинський звільнений з посади посла на Кіпрі, на його місце призначений Сергій Ніжинський.
Андрій Плахотнюк звільнений з посади посла у Швеції, заміна поки не призначена. Натомість Плахотнюк став послом у Канаді замість Юлії Ковалів. Він також буде представником України у Міжнародній організації цивільної авіації.
Ротацію посла здійснено в Іспанії: замість Сергія Погорельцева призначено Юлію Соколовську, а Погорельцев поїде працювати послом у Мексику.
Зеленський заявив, що 21 липня вранці провів нараду з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та командою Офісу президента і призначив 16 послів.
Напередодні десятки керівників дипмісій України за кордоном, що прибули для участі у нараді послів, відвідали Запоріжжя та Запорізьку область.
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