Зеленський змінив послів у низці держав Європи та Канаді

Президент Володимир Зеленський 21 липня серією указів змінив низку послів України у державах Європи та в Канаді.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, президент звільнив очільників дипмісій у Боснії, Естонії, Італії, Іспанії, Іспанії, Швеції, Кіпрі та Канаді та призначив у деякі з цих країн заміну.

У Боснії та Герцеговині з посади посла було звільнено Василя Кирилича, яку він обіймав за сумісництвом, та призначено Володимира Бачинського. При цьому Кирилич залишається послом у Хорватії.

В Естонії Максима Кононенка замінено Володимиром Боєчком.

Ярослава Мельника було звільнено з посади посла в Італії, а також в Мальті та Сан-Марино. Поки його наступника не призначено. Натомість Мельник став послом у Бельгії.

Руслан Німчинський звільнений з посади посла на Кіпрі, на його місце призначений Сергій Ніжинський.

Андрій Плахотнюк звільнений з посади посла у Швеції, заміна поки не призначена. Натомість Плахотнюк став послом у Канаді замість Юлії Ковалів. Він також буде представником України у Міжнародній організації цивільної авіації.

Ротацію посла здійснено в Іспанії: замість Сергія Погорельцева призначено Юлію Соколовську, а Погорельцев поїде працювати послом у Мексику.

Зеленський заявив, що 21 липня вранці провів нараду з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та командою Офісу президента і призначив 16 послів.

Напередодні десятки керівників дипмісій України за кордоном, що прибули для участі у нараді послів, відвідали Запоріжжя та Запорізьку область.