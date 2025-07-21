ЗМІ дізнались, як США перерозподілятимуть поставки зброї заради України

Адміністрація президента США Дональда Трампа перерозподілятиме поставки зброї союзникам, готуючись у майбутньому надавати пріоритет тим країнам, які готові віддати Україні озброєння, зокрема системи Patriot, зі своїх запасів.

Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, адміністрація перемістила Німеччину на перше місце в черзі на отримання систем протиповітряної оборони Patriot, що дасть змогу німецькій стороні передати Україні наявні у неї дві системи.

Як зазначає видання, обіцянка США швидко замінити німецькі системи Patriot - перший випадок, коли Пентагон сприяє поставкам зброї в Україну відтоді, як Трамп оголосив на початку цього місяця, що він підтримує додаткові військові поставки.

Водночас цей крок також підкреслив складність постачання Patriot та іншої зброї до Києва, оскільки оборонні виробничі лінії на Заході ледве справляються з проханнями України про допомогу в захисті її міст і військ від агресії РФ.

Спроба прискорити поставку Patriot в Україну за рахунок поповнення запасів Німеччини системами з американської виробничої лінії відповідає обіцянці Трампа змусити союзників по НАТО оплатити США частину вартості додаткової зброї для України.

Початкова угода схожа на крок, зроблений у 2024 році адміністрацією попереднього президента Джо Байдена, яка перемістила Україну на перше місце в черзі на отримання засобів протиповітряної оборони безпосередньо зі США.

У міру того, як все більше країн погоджуватимуться на поставку Patriot зі своїх арсеналів в Україну, адміністрація Трампа буде й надалі переглядати плани майбутніх поставок, надаючи пріоритет цим союзникам, заявив американський високопосадовець.

Протягом наступного тижня, ймовірно, буде укладено більше угод між США та їх союзниками про надання додаткової зброї, зазначає видання.

У понеділок міністр оборони США Піт Гегсет проведе віртуальну зустріч з іншими главами оборонних відомств країн НАТО, щоб обговорити допомогу Києву.

Окрема зустріч за участю країн, що володіють системами Patriot, відбудеться у середу під головуванням головнокомандувача європейських сил НАТО Алексуса Гринкевича.

За словами американського високопосадовця, адміністрація Трампа прагне укласти індивідуальні угоди з членами НАТО про закупівлю зброї для України. Пентагон буде контролювати цей процес.

Ці угоди виходитимуть за межі постачання Patriot і включатимуть наступальну та оборонну зброю, яку країни НАТО нададуть Києву, а потім викуплять у США, додається у публікації.

Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада та Фінляндія вже зобов'язалися підтримати цю ініціативу, заявив представник НАТО. За словами кількох європейських високопосадовців, інші європейські країни можуть приєднатися до допомоги Києву, як тільки будуть узгоджені деталі плану.

Водночас посадовці США і Європи попереджають, що критичним питанням є те, скільки часу знадобиться для доставки додаткової зброї в Україну.

Європейські столиці чекають від Вашингтона роз'яснень щодо типів боєприпасів і зброї, які будуть поставлені Україні, графіку поставок, а також щодо того, чи будуть США або інші країни вводити обмеження на цілі, проти яких західні боєприпаси можуть бути використані в Росії.

Цього тижня Трамп пообіцяв більше зброї для України і пригрозив 100% "вторинними тарифами" для Росії, якщо Владімір Путін не погодиться на припинення вогню протягом 50 днів.

Трамп заявив, що країни-члени НАТО заплатять за зброю, яка буде відправлена в Україну. Кожна батарея Patriot коштує понад 1 мільярд доларів, а ракети системи коштують близько 4 мільйонів доларів кожна.

Принаймні для частини європейських союзників США оголошений Трампом план купівлі європейцями американської зброї для України став сюрпризом, невизначеність лишається і в питанні, хто саме постачатиме системи Patriot.