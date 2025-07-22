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Зеленський затвердив персональний склад РНБО
08:52 21.07.2025 |
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив персональний склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).
"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: Затвердити такий персональний склад Ради національної безпеки і оборони України:
Зеленський Володимир Олександрович - президент України, Голова Ради національної безпеки і оборони України;
Галущенко Герман Валерійович - міністр юстиції України;
Гринчук Світлана Василівна - міністр енергетики України;
Єрмак Андрій Борисович - керівник Офісу президента України;
Загородній Анатолій Глібович - президент Національної академії наук України;
Іващенко Олег Іванович - голова Служби зовнішньої розвідки України;
Клименко Ігор Володимирович - міністр внутрішніх справ України;
Кравченко Руслан Андрійович - генеральний прокурор;
Ляшко Віктор Кирилович - міністр охорони здоров'я України;
Малюк Василь Васильович - голова Служби безпеки України;
Марченко Сергій Михайлович - міністр фінансів України;
Пишний Андрій Григорович - голова Національного банку України (за згодою);
Пронін Філіп Євгенович - голова Державної служби фінансового моніторингу України;
Свириденко Юлія Анатоліївна - прем'єр-міністр України;
Сибіга Андрій Іванович - міністр закордонних справ України;
Сирський Олександр Станіславович - головнокомандувач Збройних Сил України;
Соболев Олексій Дмитрович - міністр економіки, довкілля та сільського господарства України;
Стефанчук Руслан Олексійович - голова Верховної Ради України (за згодою);
Умєров Рустем Енверович - секретар Ради національної безпеки і оборони України;
Федоров Михайло Альбертович - перший віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації України;
Шмигаль Денис Анатолійович - міністр оборони України", - йдеться у документі.
Відповідний документ №501/2025 оприлюднено на сайті президента.
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