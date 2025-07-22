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АНАЛІТИКА

Зеленський затвердив персональний склад РНБО

08:52 21.07.2025 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив персональний склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: Затвердити такий персональний склад Ради національної безпеки і оборони України:

Зеленський Володимир Олександрович - президент України, Голова Ради національної безпеки і оборони України;

Галущенко Герман Валерійович - міністр юстиції України;

Гринчук Світлана Василівна - міністр енергетики України;

Єрмак Андрій Борисович - керівник Офісу президента України;

Загородній Анатолій Глібович - президент Національної академії наук України;

Іващенко Олег Іванович - голова Служби зовнішньої розвідки України;

Клименко Ігор Володимирович - міністр внутрішніх справ України;

Кравченко Руслан Андрійович - генеральний прокурор;

Ляшко Віктор Кирилович - міністр охорони здоров'я України;

Малюк Василь Васильович - голова Служби безпеки України;

Марченко Сергій Михайлович - міністр фінансів України;

Пишний Андрій Григорович - голова Національного банку України (за згодою);

Пронін Філіп Євгенович - голова Державної служби фінансового моніторингу України;

Свириденко Юлія Анатоліївна - прем'єр-міністр України;

Сибіга Андрій Іванович - міністр закордонних справ України;

Сирський Олександр Станіславович - головнокомандувач Збройних Сил України;

Соболев Олексій Дмитрович - міністр економіки, довкілля та сільського господарства України;

Стефанчук Руслан Олексійович - голова Верховної Ради України (за згодою);

Умєров Рустем Енверович - секретар Ради національної безпеки і оборони України;

Федоров Михайло Альбертович - перший віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації України;

Шмигаль Денис Анатолійович - міністр оборони України", - йдеться у документі.

Відповідний документ №501/2025 оприлюднено на сайті президента.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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