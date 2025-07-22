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Україна ввела санкції проти 5-х осіб за підривні інформкампанії, серед них Королевська, Балашов, Латиніна
08:34 21.07.2025 |
Президент України Володимир Зеленський ввів дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження персональних санкцій проти 5-х осіб: трьох громадян України та двох громадян РФ.
Відповідний указ підписано і опубліковано на сайті президента у неділю.
Санкції введені проти Тетяни Аксьоненко (громадянка РФ), Генадія Балашова (Україна), Наталії Королевської (Україна), Юлії Латиніної (Росія), Андрія Серебрянського (Україна).
Як повідомив журналістам радник президента України Владислав Власюк, санкції запроваджені за "участь в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів та легітимізацію збройної агресії Російської Федерації".
Він деталізував, що йдеться про блогерів, які виправдовують державу-агресора та її дії, а також перешкоджають захисту України та її людей, чим створюють загрозу національним інтересам України, а також російських воєнкорів і адміністраторів пропагандистських Telegram-каналів, які поширюють меседжі про підтримку окупаційних військ, глорифікують учасників так званої "сво" та виправдовують воєнні злочини РФ.
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