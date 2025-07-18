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Посли G7 нагадали Свириденко і уряду про ключові реформи
23:47 18.07.2025 |
Посли держав "Групи семи" у Києві у пʼятницю привітали новий український уряд на чолі з Юлією Свириденко з початком роботи та закликали до подальшої роботи над реформами.
Як повідомляє "Європейська правда", про це посли написали на Х.
Дипломати G7 у своїй заяві висловили сподівання на подальшу співпрацю з новим урядом для підтримки України.
"Поновлений рух в напрямку реформ, верховенства права, боротьби з корупцією, свободи медіа, підтримки громадянського суспільства є ключовим для бізнес-клімату та євроатлантичного шляху України", - додали вони.
У четвер, нагадаємо, Верховна рада проголосувала за призначення прем'єр-міністром ексвіцепрем'єрки Юлії Свириденко.
В уряді Свириденко Тарас Качка обійняв посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Його попередниця Ольга Стефанішина стала спецуповноваженою глави держави з питань розвитку співробітництва зі США.
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