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АНАЛІТИКА

Посли G7 нагадали Свириденко і уряду про ключові реформи

 

Посли держав "Групи семи" у Києві у пʼятницю привітали новий український уряд на чолі з Юлією Свириденко з початком роботи та закликали до подальшої роботи над реформами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це посли написали на Х.

Дипломати G7 у своїй заяві висловили сподівання на подальшу співпрацю з новим урядом для підтримки України.

"Поновлений рух в напрямку реформ, верховенства права, боротьби з корупцією, свободи медіа, підтримки громадянського суспільства є ключовим для бізнес-клімату та євроатлантичного шляху України", - додали вони.

У четвер, нагадаємо, Верховна рада проголосувала за призначення прем'єр-міністром ексвіцепрем'єрки Юлії Свириденко.

В уряді Свириденко Тарас Качка обійняв посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Його попередниця Ольга Стефанішина стала спецуповноваженою глави держави з питань розвитку співробітництва зі США.
 

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