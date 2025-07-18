Стефанішина назвала 2027 рік кінцевим терміном у підготовці України до вступу в ЄС

Ольга Стефанішина, яка до 17 липня обіймала посаду віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, заявила, що завдання української влади в процесі підготовки України до вступу в ЄС до кінця 2027 року не змінилося.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Європейській правді".

Стефанішина відповідала на питання, якими є цілі української влади у процесі вступу до ЄС.

"Відкрити всі кластери у 2025 році. Завершити зміну законодавства, щоб воно повністю відповідало праву ЄС - до кінця 2027 року", - сказала вона.

"Та навіть зараз усі зобов'язання, які ми на себе беремо в рамках переговорного процесу без перехідних періодів, обмежувалися терміном кінець 2027 року. Тобто у нас є 2025-26 рік на розробку рішень і 2026-27 рік на ухвалення", - зазначила колишня віцепрем'єрка.

За її словами, зараз готується програма адаптації, де це має бути відображено.

"У нас запущений великий проєкт Європейського Союзу Ukraine2EU, який допомагає в цьому. Є експерти, є методологічна база, є напрацювання. І як тільки будуть звіти Єврокомісії по кожному з кластерів - можна буде навіть частинами затверджувати цю програму за кожним із напрямків", - зазначила Стефанішина.

Вона також наголосила, що у неї немає підстав говорити про можливу зміну цілей на менш амбітні.

Ольга Стефанішина також підтвердила, що на 18 липня готувалося відкриття першого кластера перемовин про вступ України в ЄС.

Вона також розповіла, що серед ключових завдань її роботи уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США буде втілення угоди про мінерали, а також організація механізму закупівлі американської зброї.