Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Bloomberg: Британія може приєднатися до закупівель зброї у США для України

 

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер натякнув, що Лондон може приєднатися до Німеччини в закупівлі зброї у США для передачі Україні.

Про це повідомило агентству Bloomberg джерело, знайоме з цим питанням, застерігаючи, що рішення ще не прийнято, передає "Європейська правда".

Обговорення щодо приєднання до цієї пропозиції перебувають на ранній стадії між Британією, США та іншими європейськими країнами.

"Ми працюємо з союзниками над наданням сил і засобів", а також над "підтримкою, яка стоїть за цим, щоб переконатися, що будь-які сили і засоби будуть ефективними в Україні", сказав Стармер журналістам під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Його запитали, чи приєднається Британія до плану Дональда Трампа відправити Patriot в Україну, продаючи їх європейським союзникам.

Цього тижня Трамп пообіцяв більше зброї для України і пригрозив 100% "вторинними тарифами" для Росії, якщо Владімір Путін не погодиться на припинення вогню протягом 50 днів.

Трамп заявив, що країни-члени НАТО заплатять за зброю, яка буде відправлена в Україну. Кожна батарея Patriot коштує понад 1 мільярд доларів, а ракети системи коштують близько 4 мільйонів доларів кожна.

У четвер Стармер і Мерц підписали новий "Кенсінгтонський договір", який включає в себе зобов'язання двох країн допомагати одна одній у разі збройного нападу, поставити нову ракетну систему великої дальності в наступному десятилітті і тісно співпрацювати в галузі експортних ліцензій на спільні системи озброєнь. Поїздка Мерца до Великої Британії відбулася після більш офіційного державного візиту президента Франції Емманюеля Макрона минулого тижня, який став першим візитом європейського лідера після Brexit.
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8670
  0,0541
 0,13
EUR
 1
 48,4527
  0,0670
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4342  0,05 0,11 42,0304  0,03 0,07
EUR 48,3569  0,02 0,04 49,0192  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 16:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,02 0,05 41,9150  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес