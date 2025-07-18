Фінансові новини
- |
- 18.07.25
- |
- 00:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Словаччина у п'ятницю розблокує ухвалення 18 пакету санкцій ЄС проти Росії - Фіцо
23:58 17.07.2025 |
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна припиняє блокування ухвалення ЄС 18 пакету санкцій проти Росії. Про це Фіцо сказав у відеозверненні, яке він розмістив у Facebook у четвер.
За словами Фіцо, підставою для зміни позиції стали гарантії Європейської Комісії компенсувати Словаччині високі ціни на газ.
"У нашому розпорядженні є письмове зобов'язання Європейської Комісії, підписане її головою і схвалене всім складом Комісії. Вчора і сьогодні ми оголосили і підтвердили зміст і спосіб виконання цих гарантій", - сказав Фіцо, зазначивши, що Єврокомісія і уряд Словаччини також погодили "інші внутрішні гарантії".
"На даний момент, дорогі друзі, було б контрпродуктивно продовжувати блокувати 18-й пакет санкцій завтра (у п'ятницю 18 липня - ІФ-У). Наразі всі можливості для блокування вичерпані, і затягування з блокуванням загрожує нашим інтересам", - заявив Фіцо.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Конкретно президентська республіка. Куди поведе країну уряд Зеленського
|Україна в пріоритеті: США відкладають постачання Patriot до Швейцарії
|Рада призначила Шмигаля міністром оборони
|Рада перепризначила Сибігу міністром закордонних справ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Словаччина у п'ятницю розблокує ухвалення 18 пакету санкцій ЄС проти Росії - Фіцо
|Мерц анонсував поставку далекобійної зброї Україні
|УПЦ МП дали місяць на припинення зв'язків з РПЦ
|Зеленський заявив, що обговорює з Трампом "мегаугоду" про продаж зброї
|Німецька компанія Helsing передала Україні вже 1950 дронів-камікадзе зі штучним інтелектом
|Конкретно президентська республіка. Куди поведе країну уряд Зеленського
Бізнес
|MacBook отримуватимуть оновлення без розпакування на складах: Apple тестує нову технологію
|Керівник Google підтвердив, що компанія об'єднає Android та ChromeOS
|Глобальні продажі електромобілів зросли у червні на 24%
|NVIDIA готується відновити продажі чипів до Китаю після регуляторних змін
|Google зірвала угоду OpenAI на $3 млрд, перекупивши ключові технології і розробників
|Скандал із субсидіями на електромобілі в Китаї: BYD і Chery безпідставно отримали мільйони від держави
|Пентагон виділив $200 млн на Grok від xAI після скандалу «MechaHitler»