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АНАЛІТИКА

УПЦ МП дали місяць на припинення зв'язків з РПЦ

23:35 17.07.2025 |

Політика

 

Державна служба з етнополітики та свободи совісті зобов'язала Київську митрополію Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) вийти протягом місяця зі структури Російської православної церкви (РПЦ), діяльність якої заборонено на території України.

Згідно з приписом, оприлюдненим у четвер, 17 липня, митрополит Київський, предстоятель УПЦ Онуфрій повинен до 18 серпня надати підтвердження щодо ухвалення найвищими органами церковної влади та управління рішень про:

* вихід УПЦ зі структури РПЦ;

* втрату чинності для УПЦ усіх положень статуту РПЦ;

* відкликання священників і ченців зі складу священного синоду РПЦ, архієрейського та помісного соборів РПЦ, міжсоборної присутності РПЦ, синодальних відділів та інших керівних і церковно-канонічних органів РПЦ та релігійних організацій-канонічних підрозділів РПЦ;

* визнання недійсними рішень, ухвалених статутними органами управління РПЦ, щодо анексії єпархій УПЦ і призначення РПЦ керівників єпархіальних управлінь УПЦ.

Сам Онуфрій, згідно з приписом, має "публічно заявити в усній або письмовій формі про свою незгоду з призначенням до статутних органів управління РПЦ і підготувати відповідну заяву для припинення повноважень і розірвання зв'язків з РПЦ".

У разі невиконання УПЦ припису суд розгляне припинення її діяльності

Згідно з законом

"Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", разом зі звітом про усунення порушень УПЦ може подати заперечення щодо встановлених ознак афілійованості з РПЦ, а строк подання звіту може бути продовжений не більш як на 60 днів.

У разі ненадання УПЦ звіту у відведений строк, непідтвердження нею усунення порушень та за відсутності підстав для відкликання припису Держетнополітики має звернутися до суду з позовом про припинення діяльності релігійної організації.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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