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НАТО прискорює передачу систем Patriot Україні
13:06 17.07.2025 |
НАТО активно працює над швидкою передачею додаткових систем протиповітряної оборони Patriot Україні, яка зазнає одних із наймасштабніших російських атак від початку війни. Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич під час конференції в німецькому місті Вісбаден, передає Reuters у четвер, 17 липня.
"Підготовка триває, ми тісно співпрацюємо з Німеччиною щодо передачі Patriot. Отримано вказівку діяти якомога швидше", - зазначив Гринкевич.
Він наголосив, що системи Patriot, розташовані в Європі, можуть бути оперативно переміщені в Україну, а їх запаси поповнені з виробничих ліній. За словами головнокомандувача, навіть у разі досягнення мирного врегулювання в Україні Росія залишатиметься серйозною загрозою для регіону.
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