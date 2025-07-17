НАТО прискорює передачу систем Patriot Україні

НАТО активно працює над швидкою передачею додаткових систем протиповітряної оборони Patriot Україні, яка зазнає одних із наймасштабніших російських атак від початку війни. Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич під час конференції в німецькому місті Вісбаден, передає Reuters у четвер, 17 липня.

"Підготовка триває, ми тісно співпрацюємо з Німеччиною щодо передачі Patriot. Отримано вказівку діяти якомога швидше", - зазначив Гринкевич.

Він наголосив, що системи Patriot, розташовані в Європі, можуть бути оперативно переміщені в Україну, а їх запаси поповнені з виробничих ліній. За словами головнокомандувача, навіть у разі досягнення мирного врегулювання в Україні Росія залишатиметься серйозною загрозою для регіону.