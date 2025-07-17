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АНАЛІТИКА

У Держдепі відмовилися розкрити, які країни погодились оплатити зброю США Україні

 

У Державному департаменті США відмовилися розкрити, які країни НАТО погодилися оплатити американську зброю для України, повідомила речниця Держдепу США Теммі Брюс.

"Ми сказали, що цим займатиметься НАТО, і, звичайно, вони матимуть можливість потім переміщувати зброю до інших країн. І я не буду обговорювати те, про що ми могли чи не могли домовитися, чи дипломатично обговорити", - сказала Брюс під час пресбрифінгу.

За її словами, вона "далека від змоги обговорювати те, про що може говорити керівництво НАТО".

Як повідомлялося, брати участь у новому форматі поставок зброї Києву, який запропонував президент США Дональд Трамп, на даний момент погодилися Данія і ФРН, у той час як Франція, Італія, Чехія та Угорщина відмовилися, повідомляють у середу західні ЗМІ.

Трамп 11 липня оголосив, що союзники США по НАТО будуть купувати у Вашингтона зброю, яку згодом можна буде передавати Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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