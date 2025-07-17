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У Берліні поки не підтверджують відправлення Patriot Україні
23:53 16.07.2025 |
Представник міністерства оборони Німеччини заявив у середу, 16 липня, що йому "нічого не відомо" про те, чи відправлені вже в Україну компоненти систем протиповітряної оборони (ППО) Patriot.
"Я не можу підтвердити, що зараз щось перебуває в дорозі", - цитує його агентство Reuters.
15 липня президент США Дональд Трамп заявив, що вже почалося постачання ракет для Patriot в Україну з Німеччини. "Вони йдуть з Німеччини, а потім Німеччина їх заміщає. І у всіх випадках США отримують повну оплату", - сказав Трамп.
Прискорення надання ЗСУ Patriot обговорять у форматі "Рамштайн"
Представник німецького міноборони повідомив у середу, що 21 липня відбудеться зустріч учасників Контактної групи з оборони України (так званий формат "Рамштайн"), на якій обговорюватимуть варіанти прискорення постачання Збройним силам України (ЗСУ) комплексів Patriot.
Як повідомлялося, 13 липня Трамп заявив, що США нададуть Україні батареї Patriot, ракети та інше озброєння "на мільярди доларів", які оплатять країни-члени НАТО. Деталі щодо того, з яких запасів відбуватимуться постачання, якими можуть бути строки надання та як проходитиме оплата, поки невідомі. Німеччина готова купити в США дві системи Patriot для України.
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