Фінансові новини
- |
- 16.07.25
- |
- 21:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада визнала депортацію українців з території Польщі у 1944-1952 роках
18:36 16.07.2025 |
Верховна Рада визнала депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польщі.
За відповідний законопроєкт (№2038) про внесення змін до деяких законів щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки, у другому читанні та у цілому проголосували 284 народні депутати на пленарному засіданні у середу.
Закон розширяє поняття "депортація", поширюючи його на примусове переселення осіб українського походження у 1944-1951 рр. з місць їх постійного проживання на території Польщі на підставі рішень, прийнятих органами колишнього СРСР та Польської Народної Республіки.
Згідно з законом держава гарантує особам українського етнічного походження, які були примусово переселені з місць їх постійного компактного проживання на території Польської Республіки у період 1944-1951 років, а в разі їх смерті - членам їхніх сімей (чоловік, дружина, діти), право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної їм внаслідок депортації, у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, у вигляді одноразової матеріальної допомоги.
В Україні за рішенням Верховної Ради у другу неділю вересня з 2019 року на державному рівні вшановують роковини депортації - примусового виселення автохтонних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Reuters: Деталей плану Трампа щодо озброєння України немає
|Рада прийняла відставку прем'єра Шмигаля
|Рейтинг несхвалення Трампа у США встановив другий рекорд за час його каденції
|Суд обрав запобіжний захід Шабуніну – особисте зобов'язання
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Рада визнала депортацію українців з території Польщі у 1944-1952 роках
|Новий бюджет ЄС на 2028-34 рр. передбачає 100 млрд євро для України
|САП відкрила кримінальне провадження проти колишньої віцепремʼєрки Стефанішиної
|Мовний омбудсмен Івановська: Я не починаю з нуля, мій попередник заклав міцні засади
|Reuters: Деталей плану Трампа щодо озброєння України немає
|NYT: Держдеп США звільнив частину аналітиків, які спеціалізуються на Україні та РФ
Бізнес
|NVIDIA готується відновити продажі чипів до Китаю після регуляторних змін
|Google зірвала угоду OpenAI на $3 млрд, перекупивши ключові технології і розробників
|Скандал із субсидіями на електромобілі в Китаї: BYD і Chery безпідставно отримали мільйони від держави
|Пентагон виділив $200 млн на Grok від xAI після скандалу «MechaHitler»
|В Європі створюють скляний квантовий процесор
|Керівник Ryanair назвав «божевільною» ініціативу Європарламенту про права на ручну поклажу
|Технологія мегаватної зарядки BYD скоро вийде за межі Китаю