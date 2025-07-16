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Мовний омбудсмен Івановська: Я не починаю з нуля, мій попередник заклав міцні засади

17:49 16.07.2025 |

Політика, Україна

 

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявляє, що свою каденцію не починає з нуля, оскільки попередник заклав міцні засади інституції уповноваженого.

"Попри війну, ми разом будуємо державу, в якій мовне питання перестає бути предметом сумнівів чи компромісів. Мова - це наша природа, духовна зброя і свідомий цивілізаційний вибір. Я - фольклористка. Моє життя присвячене вивченню тих форм культури, в яких закодовані цінності народу - його мораль, досвід опору, правдиве слово, воля до свободи. Фольклор - це жива пам'ять мови: її діалекти, говірки, мисленнєві структури, зашифровані в образах, формулах, ритуалах. Це не лише об'єкт наукового дослідження - це простір, у якому мова жила, розвивалась і виживала навіть тоді, коли її намагалися знищити", - написала Івановська в мережі Facebook.

На її думку, фахове осмислення цих мовних форм відкриває шлях не лише до ефективної мовної політики, а й до її наповнення змістом - культурним, історичним, екзистенційним.

"Переконана, саме такий підхід здатен об'єднати націю в умовах війни та постколоніального переосмислення ідентичності", - додала вона.

Відповідаючи на зауваження про її правозахисний досвід, Івановська заявила, що захищала українську мову в академічному середовищі - в аудиторіях, у владних кабінетах, "відстоюючи право на існування єдиної тоді кафедри фольклористики як осередку вивчення живого українського слова".

"Я не починаю з нуля. Мій попередник Тарас Кремінь заклав міцні засади інституції уповноваженого: системний моніторинг порушень мовного законодавства, запуск безоплатних курсів української мови, широка інформаційно-роз'яснювальна робота, участь у формуванні нормативної бази, створення Секретаріату. Ці ініціативи - надійний фундамент, який ми будемо розвивати і зміцнювати", - додала вона.

Крім того, Івановська додала, що відійти відійти від хибної дихотомії: м'яка сила чи силовий тиск.

"Успішна мовна політика - це баланс між вимогою та підтримкою. Саме так діє зріла держава, яка не лише обороняється, а й розбудовує себе. Моя фахова оптика - і перевага, і відповідальність. Фольклористика навчила мене розрізняти справжнє від нав'язаного, автентичне - від колоніального. Я добре розумію, як працюють імперські наративи - мовні й символічні: через псевдоісторію, через нав'язані мовні стандарти, через ідею "русского культурного пространства". Саме тому мовна політика має бути частиною національної безпекової стратегії", - підкреслила уповноважена.

Як повідомлялося, 15 липня Кабінет міністрів призначив Олену Івановську на посаду уповноваженого із захисту державної мови. На посаду мовного омбудсмена була номінована уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінецем. Серед інших кандидатів був актор Олександр Завальський і заступник державного секретаря Кабміну Павло Полянський.

2 липня Кабінет міністрів звільнив Тараса Кременя з посади уповноваженого із захисту державної мови з 8 липня у зв'язку з закінченням строку призначення на посаду.

8 липня 2020 року Кабінет міністрів призначив Кременя на 5 років на посаду мовного омбудсмена. До цього, з листопада 2019 року посаду першого мовного омбудсмена обіймала Тетяна Монахова, але уже в квітні 2020 року вона достроково написала заяву на звільнення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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