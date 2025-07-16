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АНАЛІТИКА

NYT: Держдеп США звільнив частину аналітиків, які спеціалізуються на Україні та РФ

 

Серед приблизно 1350 працівників Державного департаменту, звільнених минулого тижня, були старші аналітики бюро розвідки, зокрема ті, що спеціалізуються на Росії та Україні. Про це повідомило видання The New York Times (NYT) з посиланням на колишніх та чинних американських чиновників.

NYT пише, що звільнення означають втрату експертного потенціалу в той час, як президент США Дональд Трамп відновлює свої зусилля з врегулювання війни між Росією та Україною, що є однією з його головних зовнішньополітичних цілей.

Ці звільнення були одними з кількох у Бюро розвідки і досліджень (INR). Бюро не має шпигунів і не веде власного спостереження, але надає аналіз світових подій, який допомагає спрямовувати американську дипломатію.

Видання пише, що незрозуміло, скільки аналітиків розвідки було звільнено в п'ятницю, і бюро все ще має працівників, які зосередяться на Росії та Україні після об'єднання двох офісів в INR. Еллен Маккарті, яка очолювала бюро протягом двох років під час першого терміну пана Трампа, заявила, що це скорочення було «короткозорим».

Держдепартамент не надав конкретного обґрунтування реорганізації свого розвідувального відомства. У відповідь на прохання прокоментувати ситуацію представник департаменту заявив, що зміни дозволять зробити бюро більш раціональним, ефективним і гнучким, не ставлячи під загрозу його основні функції, і що будь-які твердження про протилежне є «безпідставними політичними нападками».

11 липня працівники Державного департаменту були повідомлені про звільнення в рамках плану реорганізації, розробленого державним секретарем Марко Рубіо. План передбачає закриття та консолідацію сотень офісів у Сполучених Штатах. Оголошені скорочення не торкнуться закордонних операцій та персоналу.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США, Росія
 

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