Компанія, чия менеджерка внесла заставу за Чернишова, розкрила результати розслідування

Група компаній DIM завершила службове розслідування щодо маркетингової директорки компанії Дарії Беді, яка внесла заставу за віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова.

Про результати розслідування пресслужба повідомила у відповідь на запит «Радіо Свобода».

Там повідомили, що група компаній «не брала участі у внесенні застави» і що «ніхто не був проінформований» про такі дії співробітниці, а сама вона не змогла пояснити свої мотиви.

У пресслужбі зазначили, що за результатами службового розслідування було встановлено наступні факти:

* група компаній DIM не брала участі в діях Дарії Бедя по внесенню застави за підозрюваного НАБУ високопосадовця;

* ніхто в робочому колективі та керівництві компанії не був проінформований про її дії;

* Дарія Бедя відмовилася пояснювати цілі й мотиви своїх дій, які вочевидь суперечили корпоративній етиці та заподіювали шкоду компанії.

У компанії додали: «З огляду на вищевикладене, група компаній DIM наразі не розглядає відновлення співпраці з Дарією Бедя».

Раніше група компаній DIM заявила, що не знала про те, що її менеджерка Дарія Бедя має намір внести заставу за Чернишова. Через це її звільнили.

Журналістський проєкт «Схеми» з'ясував, що заставу за Чернишова розміром понад 120 мільйонів гривень внесли частинами в різні дні. Так, його дружина Світлана Чернишова внесла спершу 10 млн гривень, а згодом іще 2668 гривень.

Крім того, 44 млн гривень сплатила директорка з маркетингу компанії DIM Дарія Бедя, а ще 66 млн гривень внесла приватна фірма ТОВ «Форавто тор» із Дніпра.

Справа Чернишова

Правоохоронці вручили віцепрем'єр-міністру - міністру національної єдності Олексію Чернишову підозру у справі про корупцію в Мінрегіоні. Йдеться про період, коли він очолював це міністерство. Чернишову закидають зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та інших.

За даними слідства, приватний забудовник звернувся до посадовців Мінрегіону, щоб отримати земельну ділянку в Києві під зведення житлового комплексу. За інвестиційними договорами (як вважає слідство, укладеними незаконно) компанія мала віддати державі частину квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Але землю й будівлі на ній оцінили майже вп'ятеро дешевше - різниця перевищила 1 млрд гривень, кажуть слідчі. Як «винагороду» за оборудку забудовник також пропонував топпосадовцям знижку на квартири.

Чернишов на суді зазначив, що йдеться про три частини обвинувачення на його адресу: виділення землі, отримання знижок на квартири й отримання в подарунок книги із зібранням Григорія Сковороди вартістю 1000 доларів.

Міністр запевняє, що знижок не отримував, вигоди не мав і навіть не знає, де розташовані відповідні обʼєкти, бо «ніколи в житті там не був». Сторона захисту Чернишова відкидає твердження про мільярд гривень збитків (чи збитки взагалі).

Захист також відкидав звинувачення, що Чернишов отримав збірку творів Сковороди в обмін на якісь дії. Кажуть, самі подарунки не заборонені, якщо вони не виходять за межі розумного та не пов'язані з діяльністю посадовця: «Де на ній (книжці - ред.) написано: тисяча доларів?»

Увагу до цієї справи також привернуло те, що коли правоохоронці оголошували перші підозри, сам Чернишов перебував за кордоном. Журналіст Михайло Ткач заявив, що віцепрем'єр на тлі затримання його соратників «передбачувано не повернувся до України». І прем'єр-міністр, і президент запевняли, що Чернишов перебував у запланованому закордонному відрядженні й повернеться.