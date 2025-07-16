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Експрем'єр Чехії у разі повернення до влади хоче скасувати снарядну ініціативу для України
13:27 16.07.2025 |
Уряд, очолюваний нині опозиційним рухом ANO, скасує чеську ініціативу щодо боєприпасів, яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси, якщо переможе на осінніх виборах.
Про це заявив в інтерв'ю агентству Reuters лідер руху, експрем'єр Чехії Андрей Бабіш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.
Чеська снарядна ініціатива для України, яка вже четвертий рік захищає свою територію від збройної російської агресії, допомогла доставити 1,5 мільйона боєприпасів минулого року, і поставки продовжуються цього року. Президент України Володимир Зеленський назвав програму ефективною під час свого візиту до Праги в травні.
Бабіш, однак, давно критикує цю ініціативу, називаючи її вигідною для торговців зброєю, які, за його словами, отримують високі прибутки без належної прозорості.
В інтерв'ю Бабіш сказав, що ініціатива була непрозорою, "завищеною" і "зіпсованою".
"Звичайно. Навіщо нам продовжувати? Нам потрібні гроші для наших людей", - сказав Бабіш, відповідаючи на пряме запитання, чи скасує очолюваний ANO уряд чеську ініціативу щодо боєприпасів.
Він додав, що проєкт може бути перебрати на себе НАТО. За словами Бабіша, наразі не зрозуміло, який внесок роблять чехи в ініціативу щодо боєприпасів.
Уряд Петра Фіали заявив минулого року, що виділив близько 35 мільйонів євро (860 мільйонів крон).
Президент Чехії Петр Павел раніше заявив, що не може гарантувати продовження військової допомоги Україні після парламентських виборів, які відбудуться в жовтні цього року.
Парламентські вибори в Чехії призначені на 3 і 4 жовтня цього року. Одним з найімовірніших кандидатів на посаду керівника уряду в новому кабінеті в разі перемоги опозиції вважають експрем'єра країни, лідера руху ANO Андрея Бабіша. Його партія займає перше місце у рейтингах напередодні виборів.
Нещодавно Бабіш висловився проти підтримки біженців з України.
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