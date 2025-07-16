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АНАЛІТИКА

Трамп підтвердив відвантаження Patriot союзникам за кошт НАТО

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що перші ракети Patriot уже відвантажуються союзникам, а це значить, що незабаром їх отримає Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Reuters.

На авіабазі Ендрюс Дональд Трамп 15 липня мав можливість поспілкуватись з журналістами. Так, відповідаючи на запитання про постачання зброї союзникам, президент США заявив, що перші системи протиповітряної оборони Patriot вже вирушили до європейських союзників.

"Вони надходять із Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату", - сказав Трамп.

При цьому, за словами Дональда Трампа, Сполучені Штати не нестимуть жодних фінансових втрат, бо всі витрати на себе взяли НАТО та Євросоюз.

"НАТО збирається заплатити нам за все. У деяких випадках нам повертатимуть гроші безпосередньо країни Європейського Союзу. Ми завжди отримуємо наші гроші назад у повному обсязі. Тож нам не доведеться більше інвестувати", - сказав він.

Трамп уточнив, що деяке озброєння постачається з Німеччини, яка згодом має поповнити свої запаси.

Разом з тим, під час виступу на авіабазі Ендрюс Трамп підкреслив, що Америка не втручатиметься безпосередньо в бойові дії на Україні. Президент додав, що завдяки цьому "вдається щотижня рятувати тисячі життів" - ідеться про солдатів обох сторін конфлікту.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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