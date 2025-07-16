Фінансові новини
- |
- 16.07.25
- |
- 11:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп підтвердив відвантаження Patriot союзникам за кошт НАТО
08:55 16.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що перші ракети Patriot уже відвантажуються союзникам, а це значить, що незабаром їх отримає Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Reuters.
На авіабазі Ендрюс Дональд Трамп 15 липня мав можливість поспілкуватись з журналістами. Так, відповідаючи на запитання про постачання зброї союзникам, президент США заявив, що перші системи протиповітряної оборони Patriot вже вирушили до європейських союзників.
"Вони надходять із Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату", - сказав Трамп.
При цьому, за словами Дональда Трампа, Сполучені Штати не нестимуть жодних фінансових втрат, бо всі витрати на себе взяли НАТО та Євросоюз.
"НАТО збирається заплатити нам за все. У деяких випадках нам повертатимуть гроші безпосередньо країни Європейського Союзу. Ми завжди отримуємо наші гроші назад у повному обсязі. Тож нам не доведеться більше інвестувати", - сказав він.
Трамп уточнив, що деяке озброєння постачається з Німеччини, яка згодом має поповнити свої запаси.
Разом з тим, під час виступу на авіабазі Ендрюс Трамп підкреслив, що Америка не втручатиметься безпосередньо в бойові дії на Україні. Президент додав, що завдяки цьому "вдається щотижня рятувати тисячі життів" - ідеться про солдатів обох сторін конфлікту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд обрав запобіжний захід Шабуніну – особисте зобов'язання
|Україна в ЄС: у ЄП закликали відкрити переговорні кластери
|Шмигаль написав заяву про відставку
|ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: Франція не братиме участі у схемі закупівлі зброї США для України Європою
|Україна отримала перші бронетранспортери Patria 6×6 від Латвії
|Трамп підтвердив відвантаження Patriot союзникам за кошт НАТО
|Міноборони України запускає програму стимуляції військових стартапів зі ШІ
|Україна готова до масового виробництва протипіхотних мін - депутат Костенко
|Суд обрав запобіжний захід Шабуніну – особисте зобов'язання
Бізнес
|Скандал із субсидіями на електромобілі в Китаї: BYD і Chery безпідставно отримали мільйони від держави
|Пентагон виділив $200 млн на Grok від xAI після скандалу «MechaHitler»
|В Європі створюють скляний квантовий процесор
|Керівник Ryanair назвав «божевільною» ініціативу Європарламенту про права на ручну поклажу
|Технологія мегаватної зарядки BYD скоро вийде за межі Китаю
|Tesla втрачає позиції в Китаї: продажі впали на 30%, конкуренти наступають
|Український венчурний фонд направить €50 мільйонів на підтримку стартапів