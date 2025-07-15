Трамп розпитував Зеленського, чи зможе він вдарити по Москві - FT

Дональд Трамп приватно закликав Україну посилити глибокі удари по території Росії та навіть запитав президента Зеленського, чи зможе той завдати удару по Москві, пише Financial Times із посиланням на свої джерела.

FT розповідає, що телефонна розмова 4 липня між президентами США та України показала різку зміну попередньої позиції Трампа щодо Росії та його передвиборчої обіцянки припинити участь США в іноземних конфліктах.

Хоча залишається незрозумілим, чи поставить Вашингтон далекобійну зброю, ця дискусія підкреслює дедалі більше розчарування Трампа відмовою президента Росії Володимира Путіна брати участь у переговорах про припинення вогню.

Розмові із Зеленським 4 липня передувала телефона розмова Трампа з Путіним днем раніше, яку президент США назвав "поганою".

Двоє людей, знайомих з розмовою між Трампом і Зеленським, повідомили, що президент США запитав свого українського колегу, чи зможуть українці уразити військові цілі глибоко всередині Росії, якщо США нададуть зброю, здатну на це.

Змусити росіян "відчути біль"

"Володимире, чи можете ви вдарити по Москві? ... Чи можете ви також вразити Санкт-Петербург?" - запитав Трамп під час розмови з Зеленським, кажуть джерела FT.

Ці ж джерела сказали, що Зеленський відповів: "Абсолютно. Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю".

Трамп заявив про свою підтримку цієї ідеї, описавши свою стратегію як таку, що має на меті "змусити їх (росіян - Ред.) відчути біль" і змусити Кремль сісти за стіл переговорів, розповіли двоє людей, поінформованих про розмову.

Західний чиновник, знайомий з перебігом розмови, сказав, що вона відображає дедалі більше бажання західних партнерів України постачати далекобійну зброю, здатну "принести війну москвичам", про що також приватно говорили американські чиновники протягом останніх тижнів.

Білий дім та адміністрація президента України не відповіли на запити FT про коментарі.

"Світ здригнувся. Росії було байдуже"

За словами трьох обізнаних джерел, обговорення між Трампом і Зеленським призвело до того, що минулого тижня в Римі американська сторона передала президенту України список потенційної зброї для Києва.

Під час зустрічі з представниками оборонного відомства США та посередниками з урядів країн НАТО Зеленський отримав список систем далекобійної зброї, які потенційно Україна може отримати через треті руки.

Це дозволило б Трампу обійти чинне заморожування Конгресом прямої військової допомоги США, дозволивши продаж зброї європейським союзникам, які потім передали б ці системи Києву.

Як пише FT, українці просили ракети Tomahawk - високоточні крилаті ракети з дальністю близько 1600 км. Але адміністрація Трампа, як і адміністрація Байдена, занепокоєна недостатньою стриманістю України, повідомила людина, знайома зі списком, яким поділився Зеленський.

Під час зустрічі в Овальному кабінеті з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в понеділок Трамп оголосив про план постачати Україні системи протиповітряної оборони Patriot та ракети-перехоплювачі, але не згадав жодної іншої зброї.

Президент США заявив, що він "дуже незадоволений" Росією та її президентом через відсутність прогресу щодо угоди про припинення війни: "Я розчарований президентом Путіним, бо думав, що ми досягнемо угоди два місяці тому".

Дмітрій Медведєв, заступник голови Ради безпеки Росії, який колись підміняв Путіна на посаді президента, прокоментував заяви президента Трампа у Х: "Трамп висунув Кремлю театральний ультиматум. Світ здригнувся, очікуючи наслідків. Войовнича Європа була розчарована. Росії було байдуже".

ATACMS на понад 300 км чи "Орешник" у відповідь?

Двоє людей, поінформованих про розмову між Трампом і Зеленським та знайомих з обговореннями військової стратегії між США та Україною, сказали, що обговорювали також ракети ATACMS.

Україна вже використовувала ракети ATACMS, поставлені США, з дальністю до 300 км для ураження цілей на окупованій Росією українській території та, в деяких випадках, глибше.

ATACMS можна запускати з систем HIMARS, які Україна отримала ще за адміністрації Байдена. Але вони не летять достатньо далеко, щоб досягти Москви чи Санкт-Петербурга.

Росія неодноразово погрожувала атакувати західні цілі у відповідь на постачання західного озброєння Україні, але ще так і не зробила цього, зазначає FT.

Після ударів України ракетами ATACMS по військових цілях на території Росії Путін заявив, що війна "набула елементів глобального характеру", і відповів випробувальним запуском експериментальної ракети середньої дальності "Орешник" по місту Дніпро.

Російський президент заявив, що Москва має право "використовувати нашу зброю проти військових об'єктів країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти наших об'єктів, і у разі ескалації агресивних дій ми відповімо так само рішуче та симетрично".

Після ударів ATACMS Росія також опублікувала оновлену версію своєї ядерної доктрини зі зниженим порогом її потенційного використання. Зміни можуть передбачати перший ядерний удар Росії по США, Великій Британії та Франції - трьох ядерних державах НАТО - у відповідь на удари України по Росії за допомогою такої зброї, як ракети AТАCMS та Storm Shadow.

Вашингтон час від часу застерігав Україну щодо їхнього використання для ударів вглиб Росії, але зараз ці обмеження, як виглядає, послаблюються.

Для ударів по військових цілях глибоко всередині Росії Україна здебільшого використовувала далекобійні безпілотники власного виробництва.

Найзухваліший напад відбувся на початку червня, коли Служба безпеки України запустила зграї дронів, що були сховані у збірних будинках, контрабандою ввезених до Росії, та атакувала флот стратегічних російських бомбардувальників.

Цими літаками Москва обстрілювала українські міста протягом усієї війни. Щонайменше 12 літаків сильно пошкодили або знищили в рамках операції, яку Київ назвав "Павутиною".