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Politico: Трамп все ще вважає, що Росія переможе у війні проти України
10:55 15.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія має перевагу у війні проти України і зрештою переможе - питання лише в тому, коли це станеться.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico з посиланням на високопосадовця Білого дому, знайомого з приватними обговореннями.
Дональд Трамп у понеділок пішов далі, ніж будь-коли, допомагаючи Україні захиститися від Росії, давши зелене світло європейській закупівлі систем протиракетної оборони Patriot та іншого озброєння для України.
Це не означає, що він вважає, що президент України Володимир Зеленський "має карти".
За словами високопосадовця Білого дому, Трамп все ще вважає, що Москва має перевагу. Але оскільки його розчарування правителем Росії Владіміром Путіним зростає, він більш охоче бере участь у конфлікті, який, як він наполягав, може бути швидко врегульований.
"Президент вважає, що Росія переможе, питання лише в тому, скільки часу це займе", - сказав високопосадовець Білого дому, який побажав залишитися анонімним, щоб обговорити думки президента.
"Росія має більшу економіку, більшу армію, має більш ніж достатньо тіл, щоб кинути їх у м'ясорубку, і їй просто байдуже. І хоча вони роблять повільний прогрес, вони все ж роблять прогрес. Президент просто хоче зупинити вбивства", - додав він.
Нагадаємо, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що американське рішення надсилати Україні озброєння, за яке будуть платити європейські союзники НАТО і Канада, є сигналом для Путіна.
"Ми дали вам шанс на мир. Президент Трамп є миротворцем. Але якщо ви хочете війни, ми будемо озброювати Україну, і Європа за це платитиме", - заявив посол.
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