Після заяви Трампа у Швеції заявили, що сприятимуть «швидким і суттєвим» поставкам зброї в Україну

Після заяви президента США Дональда Трампа про військову допомогу Україні прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Стокгольм продовжуватиме робити свій внесок у швидкі та суттєві поставки Україні.

«Я вітаю важливе рішення президента Трампа про надання Україні більш сучасної зброї і значне посилення економічного тиску на Росію. Як один з найбільших донорів України і разом з нашими союзниками по НАТО, Швеція продовжуватиме сприяти швидким і суттєвим поставкам в Україну», - написав він в соцмережі Х.

За словами Крістерссона, час має вирішальне значення.

«Чим швидше ми всі об'єднаємося, щоб змусити Росію припинити її жорстоку війну проти України, тим більше життів буде врятовано», - додав прем'єр Швеції.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.

Водночас Трамп зазначив, що «незадоволений» політикою Росії, яка останнім часом посилила повітряні атаки на Україну. Він повідомив, що США планують запровадити 100-відсоткові вторинні мита, якщо мирна угода не буде досягнута протягом 50 днів.

Раніше американське видання Axios із посиланням на два джерела написало, що однією з речей, яка переконала Трампа надати Україні зброю, була телефонна розмова з російським лідером Володимиром Путіним, яка відбулася 3 липня. Тоді лідер РФ чітко дав зрозуміти, що планує продовження ескалації.