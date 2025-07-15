Зеленський поговорив з Трампом: «Дуже хороша розмова»

Після заяви президента США Дональда Трампа про наміри постачати зброю Україні, яку оплачуватимуть інші країни НАТО, президент України Володимир Зеленський висловив йому подяку за це.

"Я вдячний президенту Трампу за його готовність допомогти захистити життя нашого народу", - написав він у соцмережі X ввечері у понеділок, 14 липня. При цьому він наголосив, що війна в Україні триває "винятково через Росію, через бажання Путіна затягнути її".

"Росія намагається зробити так, щоб війна здавалося "новою нормою". Ми ніколи не повинні миритися з цим. Все, що можливо зробити людськими силами, має бути зроблено, щоб змусити Росію зупинити вбивства, досягти справжнього миру та забезпечити безпеку. Мир можливий лише через силу", - зазначив Зеленський.

Зеленський: Зв'язки РФ з Іраном і КНДР мають припинитися

Він також висловив сподівання на те припинення фінансових потоків до РФ, які вона використовує для війни. "Її зв'язки з Іраном та Північною Кореєю мають бути розірвані. Будь-яке постачання компонентів та обладнання для військово-промислового комплексу Росії має бути припинено", - написав президент.

Він також повідомив про роботу "над великими оборонними угодами з Америкою". "Україна повністю готова до всіх чесних та ефективних кроків на шляху до миру - тривалого миру - та реальної безпеки. Саме Росія не готова до цього. Саме Росію треба змусити. І саме це відбувається", - підсумував Зеленський.

Зеленський поговорив з Трампом

Пізніше український президент поінформував, що провів телефонну розмову з главою Білого дому. "Дуже хороша розмова. Дякую за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир", - написав він у X.

За словами Зеленського, Трамп розповів йому про свою зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте. "Важливо, що в нас такі добрі відносини і країни Альянсу стараються збільшувати видатки на оборону", - наголосив він. Співрозмовники також обговорили "необхідні засоби та рішення" для кращого захисту України від російських ударів та для зміцнення позиції Києва.

Зеленський зазначив, що він готовий працювати "максимально продуктивно, щоб досягти миру". Також Зеленський і Трамп "домовилися частіше зідзвонюватись" і координувати кроки обох сторін й надалі, підсумував президент України.

Каллас про 50-денний ультиматум Трампа: Це дуже довго

Тим часом верховна представниця Євросоюзу з зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас у понеділок привітала більш жорстку позицію Дональда Трампа щодо Росії, але зазначила, що вважає 50-денний ультиматум для припинення війни, після чого Вашингтоном мають бути застосовані штрафні мита, "дуже довгим".

"Це дуже позитивно, що президент Трамп займає жорстку позицію щодо Росії. З іншого боку, 50 днів - це дуже довгий час, якщо ми бачимо, що вони вбивають невинних цивільних осіб кожного дня", - зазначила вона, цитує AFP.

Трамп анонсував поставки зброї Києву і пригрозив РФ митами

Раніше у цей день Дональд Трамп пригрозив, що США запровадять "дуже суворі тарифи" щодо Росії, якщо протягом наступних 50 днів не буде досягнуто угоди щодо припинення війни в Україні. Він уточнив, що йдеться про "вторинні тарифи" щодо торгових партнерів Росії. "Якщо ми не досягнемо угоди протягом 50 днів, це дуже просто. І вони будуть становити 100 відсотків", - сказав Трамп.

Він також заявив, що Вашингтон надсилатиме до НАТО найсучасніше озброєння, щоб підтримати Україну у війні проти Росії. "Ми створюватимемо найсучасніше озброєння, і його буде відправлено до НАТО", - сказав Трамп. Він також заявив, що члени НАТО, а не американські платники податків, покриватимуть витрати на озброєння для Києва.

За словами Трампа, вартість боєприпасів та зброї, що постачатимуться Україні, складе "мільярди доларів", і ці поставки, зокрема, включатимуть системи протиракетної оборони Patriot.

Присутній під час зустрічі з Трампом генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що США та НАТО домовились про "масштабні" постачання зброї Україні. За його словами, "Україна отримає у свої руки дійсно велику кількість військової техніки" для захисту від РФ.