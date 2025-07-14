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АНАЛІТИКА

Німеччина не має додаткових систем Patriot для України – Пісторіус

 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив в інтерв'ю Financial Times, опублікованому 13 липня, що у збройних сил його країни залишилося шість із 12 систем протиповітряної оборони Patriot.

За словами міністра, Німеччина раніше передала Україні три системи Patriot, ще дві передали в оренду Польщі, а «принаймні одна завжди була недоступна через технічне обслуговування чи навчання». Борис Пісторіус заявив, що «це справді надто мало». «Ми безперечно не можемо надати більше», - сказав міністр, маючи на увазі постачання систем Patriot Україні.

Пісторіус додав, що має намір зустрітися з міністром оборони США Пітом Геґсетом у Вашингтоні 14 липня і, серед іншого, обговорити пропозицію, що Німеччина купить у США дві системи Patriot для України.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що готовий передати Україні системи Patriot, якщо за це заплатять союзники по НАТО. «Я ще не погодив кількість (систем Patriot - ред.), але вони отримають деякі з них, тому що їм потрібний захист», - заявив Трамп 13 липня.

Україна раніше отримала від союзників щонайменше сім систем Patriot, повідомляла газета The Wall Street Journal. За її оцінкою, три системи передали США і Німеччина, ще одну поставив консорціум європейських країн.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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